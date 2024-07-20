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運動舞蹈》「標準舞界戴資穎」 15歲王儀珊力壓多位中國好手霸氣摘金寫歷史

2024/07/20 09:31

台灣女將王儀珊在中國無錫的亞洲體育舞蹈節，勇奪青少年二級女子單人標準舞金牌。（舞蹈總會提供）

〔記者林岳甫／台北報導〕台灣女將王儀珊在中國無錫的亞洲體育舞蹈節，從中國選手夾擊中殺出重圍，勇奪青少年二級女子單人標準舞金牌。

15歲的王儀珊去年在歐洲最大賽事德國公開賽奪冠，一路以不敗之姿橫掃各大世界積分賽，目前在世界運動舞蹈總會（WDSF）女子單人標準舞青年組、青少年二級組的世界排名皆為第1名，體育運動舞蹈總會秘書長彭彥鳴也稱她是標準舞界的戴資穎。

王儀珊這次面對地主中國多名單人舞頂尖好手，她不僅順利晉級，最後在決賽更擊敗6名中國選手，勇奪青少年二級女子單人標準舞金牌，同時是台灣運動舞蹈代表隊首度在中國舉辦、世界運動舞蹈總會認證的國際賽拿到金牌。

台灣女將王儀珊在中國無錫的亞洲體育舞蹈節，勇奪青少年二級女子單人標準舞金牌。（舞蹈總會提供）

彭彥鳴表示，王儀珊的藝術性、音樂感特別好，搭配前國手趙群倫、教練高嘉璘紮實訓練，她的動作能怡然自得跟著音樂節奏變化，「雖然標準舞是講求優雅的舞蹈，但她還能表現出生動活潑的一面。」

彭彥鳴指出，過去想在中國拿到金牌相當困難，如今王儀珊能脫穎而出，而且還是世界運動舞蹈總會認證的賽事，「大家都非常狂喜。」

王儀珊下週將前往馬來西亞參加吉隆坡公開賽，再前往歐洲集訓備戰，目標在德國公開賽劍指2連霸。

台灣女將王儀珊在中國無錫的亞洲體育舞蹈節，勇奪青少年二級女子單人標準舞金牌。（舞蹈總會提供）

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