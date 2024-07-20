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巴黎奧運》戴資穎意外自己當掌旗官 但能否順利掌旗得看抽籤、賽程

2024/07/20 10:26

戴資穎。（資料照，法新社）

〔記者林岳甫／台北報導〕距離巴黎奧運倒數6天，台灣代表團陸續出發前往法國巴黎，體育署今天宣布27日凌晨1點30分的巴黎奧運開幕式將由台灣羽球一姊戴資穎、霹靂舞好手孫振擔任代表團掌旗官。

戴資穎過往無論亞運、奧運都鮮少有參加開幕式的經驗，另外她在2017年台北世大運開幕式擔任火炬手，如今在巴黎迎來五環最後一舞，她決定答應體育署邀請，出任台灣代表團掌旗官。小戴很意外自己可以擔任掌旗官，尤其這次是最後一次奧運，能有這樣的經驗相當特別，屆時會努力做好掌旗工作。

體育署長鄭世忠表示，本屆開幕典禮掌旗官人選，主要考量戴資穎的國際知名度及在國內具高人氣，孫振則是我國首位在奧運新興運動種類霹靂舞取得參賽資格的選手，另一方面也顧及2位選手在開幕式隔日的賽程安排，於不影響選手備戰的前提下，因此決定掌旗官由戴資穎及孫振共同擔任。

鄭世忠指出，戴資穎曾代表台灣參加4屆奧運、4屆亞運及3屆世大運，將近20年生涯獲得無數榮耀，由即將退役的戴資穎引領首度參加奧運的孫振共同出任掌旗官，具傳承意義。

只是，羽球抽籤尚未出爐，賽程也尚未確定，戴資穎能否順利擔任掌旗官存有變數，體育署表示，小戴目前對於擔任掌旗官表達高度意願，但考慮若後續大會抽籤結果第1天就有賽程，就會再徵詢其他人選，讓小戴養精蓄銳做好充足準備。

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