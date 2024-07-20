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奧運男籃》八村壘砍19分無用 「日本柯瑞」狂打鐵遭德國21分差血洗

2024/07/20 11:10

施洛德與八村壘。（美聯社）

〔體育中心/綜合報導〕2024巴黎奧運倒數計時，日本男籃在奧運熱身賽對決德國，效力NBA湖人的混血前鋒八村壘砍下全隊最高19分，加上167公分後衛富樫勇樹挹注13分，但仍孤掌難鳴，終場日本以83：104慘敗德國。

德國上半場就火力全開，56：31大幅領先，下半場穩紮穩打維持領差收勝。其中效力魔術的華格納（Franz Wagner）手感最火燙，上場20分鐘16投11中，攻下27分8籃板，施洛德（Dennis Schroder）與歐布斯特（Andreas Obst）各拿12分。

日本方面，八村壘此役上陣全場最多24分鐘55秒，13投6中拿下19分5籃板，富樫勇樹替補挹注13分5助攻，投進3顆三分球，比江島慎也從板凳出發貢獻11分，霍金森（Josh Hawkinson）10分8籃板3抄截。而號稱「日本柯瑞」的富永啓生今手感不佳，全場10投1中、三分7投盡墨，僅拿下2分。

日本前4場熱身賽，頭2戰敗給澳洲與南韓，第3場在戰澳洲打成平手，第4場戰勝南韓扳回一城，5場熱身賽總計1勝3敗1和，；而德國下一戰則是將於美國時間7月22日，與美國夢幻隊進行熱身賽。

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