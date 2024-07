MLB》桑坦德雙響砲灌5打點轟炸遊騎兵 柏尼斯優質好投奪第10勝

桑坦德。(今日美國)

〔體育中心/綜合報導〕金鶯今天在客場挑戰衛冕軍遊騎兵,上演4轟煙火秀,陣中強打桑坦德(Anthony Santander)繳出3安猛打賞,單場雙響砲灌進5分打點,賽揚王牌柏尼斯(Corbin Burnes)繳出6局6K失1分的優質先發,金鶯終場以9:1大勝,明星賽後首戰告捷,柏尼斯收下本季第10勝。

遊騎兵強投艾瓦歐迪(Nathan Eovaldi)首局就出現亂流,拉契曼(Adley Rutschman)和考瑟(Colton Cowser)雙雙敲出右中外野2分砲,灌進4分大局,N.洛爾(Nathaniel Lowe)2局下開砲追回1分。桑坦德5和7局連續兩打席開轟,分別擊出右外野2分彈和3分砲,本季25、26轟出爐,進帳5打點追平個人單場最多。桑坦德生涯共累積15場雙響砲的比賽,在隊史排名第8多,距離名人堂球星小瑞普肯(Cal Ripken, Jr.)的隊史紀錄還差6場。

