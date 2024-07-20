MLB》桑坦德雙響砲灌5打點轟炸遊騎兵 柏尼斯優質好投奪第10勝

桑坦德。（今日美國）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕金鶯今天在客場挑戰衛冕軍遊騎兵，上演4轟煙火秀，陣中強打桑坦德（Anthony Santander）繳出3安猛打賞，單場雙響砲灌進5分打點，賽揚王牌柏尼斯（Corbin Burnes）繳出6局6K失1分的優質先發，金鶯終場以9：1大勝，明星賽後首戰告捷，柏尼斯收下本季第10勝。

遊騎兵強投艾瓦歐迪（Nathan Eovaldi）首局就出現亂流，拉契曼（Adley Rutschman）和考瑟（Colton Cowser）雙雙敲出右中外野2分砲，灌進4分大局，N.洛爾（Nathaniel Lowe）2局下開砲追回1分。桑坦德5和7局連續兩打席開轟，分別擊出右外野2分彈和3分砲，本季25、26轟出爐，進帳5打點追平個人單場最多。桑坦德生涯共累積15場雙響砲的比賽，在隊史排名第8多，距離名人堂球星小瑞普肯（Cal Ripken, Jr.）的隊史紀錄還差6場。

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金鶯塞揚王牌柏尼斯先發6局失1分，僅被敲出2支安打，另有6次三振，金鶯終場以6：1大勝遊騎兵，收下2連勝，柏尼斯也進帳本季第10勝，5局失6分的艾瓦歐迪苦吞本季第4敗。

柏尼斯。（美聯社）

It turns out Anthony Santander is indifferent about the No. 25.



We humbly present his 2nd tater this evening, 26th of the year. pic.twitter.com/71DKPN4vNN — MLB （@MLB） July 20, 2024

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