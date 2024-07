MLB》大谷翔平關鍵長打帶起反攻氣勢！佛里曼逆轉滿貫砲轟破紅襪

大谷翔平。(美聯社)

田兆崴 /核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕道奇下半季首戰在主場迎戰紅襪,道奇打線一路遭到壓制,直到8局下靠著大谷翔平二壘安打點燃反攻氣焰,加上佛里曼(Freddie Freeman)關鍵逆轉滿貫砲,終場道奇4:1立刻紅襪,喜收下半季首勝。

道奇打線今天完全受到紅襪先發右投皮維塔(Nick Pivetta)的封鎖,他此役主投6局用90球有64顆好球,只被史密斯(Will Smith)和T.赫南德茲(Teoscar Hernandez)敲安,另對瓦加斯(Miguel Vargas)投出1保送,還飆出8K,其中3K賞給大谷翔平。

道奇先發投手史東(Gavin Stone)今天主投5局被敲出6支安打,包含剛奪下明星賽MVP、今年大爆發的紅襪強打杜蘭(Jarren Duran)的陽春砲,失掉1分,另送出3次三振。

8局下道奇終於吹起反攻號角,大谷翔平在1出局一壘有人時,面對紅襪後援左投柏納帝諾(Brennan Bernardino),第一球就敲出左外野剛好落在線邊彈出場外的場地二壘安打,接著紅襪靜遠史密斯,要來抓下一棒的佛里曼,結果慘遭佛里曼滿貫彈砲轟,道奇一口氣將戰局逆轉為4:1。

Freddie Freeman flips this game on its head with an 8th-inning grand slam! pic.twitter.com/uoMq3PJRgM