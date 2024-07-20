MLB》大谷翔平關鍵長打帶起反攻氣勢！佛里曼逆轉滿貫砲轟破紅襪

大谷翔平。（美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇下半季首戰在主場迎戰紅襪，道奇打線一路遭到壓制，直到8局下靠著大谷翔平二壘安打點燃反攻氣焰，加上佛里曼（Freddie Freeman）關鍵逆轉滿貫砲，終場道奇4：1立刻紅襪，喜收下半季首勝。

道奇打線今天完全受到紅襪先發右投皮維塔（Nick Pivetta）的封鎖，他此役主投6局用90球有64顆好球，只被史密斯（Will Smith）和T.赫南德茲（Teoscar Hernandez）敲安，另對瓦加斯（Miguel Vargas）投出1保送，還飆出8K，其中3K賞給大谷翔平。

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道奇先發投手史東（Gavin Stone）今天主投5局被敲出6支安打，包含剛奪下明星賽MVP、今年大爆發的紅襪強打杜蘭（Jarren Duran）的陽春砲，失掉1分，另送出3次三振。

8局下道奇終於吹起反攻號角，大谷翔平在1出局一壘有人時，面對紅襪後援左投柏納帝諾（Brennan Bernardino），第一球就敲出左外野剛好落在線邊彈出場外的場地二壘安打，接著紅襪靜遠史密斯，要來抓下一棒的佛里曼，結果慘遭佛里曼滿貫彈砲轟，道奇一口氣將戰局逆轉為4：1。

ドジャース 大谷翔平

第4打席：二塁打



AVG.316 OPS1.033



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Freddie Freeman flips this game on its head with an 8th-inning grand slam! pic.twitter.com/uoMq3PJRgM — MLB （@MLB） July 20, 2024

9局上道奇資深右投哈德森（Daniel Hudson）一登板就被敲吉田正尚敲安，但他立即回穩飆出三振，隨後在製造二壘滾地形成雙殺，成功關門，道奇拿下精彩逆轉勝。

大谷翔平今天擔任先發第1棒指定打擊，4打數敲出1支二壘安打，吞下3次三振，賽後打擊率0.316，攻擊指數1.033。大谷的日本同胞吉田正尚，今天也是4打數1安打，另吞下1K，賽後打擊率0.260，攻擊指數0.692。

佛里曼滿貫砲。（法新社）

佛里曼滿貫砲。（美聯社）

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