金門海上長泳1200名泳士繽紛登場 800M競賽組卓承齊稱王鄧羽彣封后

金門海上長泳在小金門習山灣登場。（記者吳正庭攝）

〔記者吳正庭／金門報導〕金門歷史最悠久的全國性運動盛會「金門海上長泳」，今天上午在烈嶼鄉（小金門）習山海灣繽紛登場，共有來自兩岸3地選手1200人共襄盛舉；今年首設男子、女子800公尺競賽組獎金制，競爭過程激烈，僅數秒之差，男子組卓承齊10分33秒稱王、女子組鄧羽彣11分37秒封后。

第21屆金門海上長泳開幕式由金門縣副縣長李文良主持，他向與會泳士喊話，除了參加長泳，也要記得幫金門拚經濟，遊山玩水之餘，也要品嚐金門在地美食，採購特產。全國縣市體育會聯合總會總會長鄭錦州、中華成人游泳協會總會長林添進、金門縣議會議員洪成發、許大鴻、吳佩雯、金門體育會理事長唐麗輝、烈嶼鄉長洪若珊、烈嶼鄉代表會主席林長耕，台北市政府、澎湖縣政府、南投縣政府均派員出席。

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縣府指出，連日來，烈嶼鄉公所全力動員，發動多次淨灘活動，並完成烈嶼鄉美食地圖，協助長泳有更完善的賽事場地及消費資訊。

金門海上長泳除了以往800公尺、1200公尺、2400公尺休閒組，今年增加男子、女子組800公尺的競賽組，以10%高比率錄取績優選手，並頒發獎金、獎狀，吸引不少年輕泳士報名。

競賽組成績結果，男子800公尺組前3名依序為卓承齊10分33秒、曾楷文10分53秒、卓沛齊10分55秒；女子組800公尺前3名依序為鄧羽彣11分37秒、王怡臻11分39秒、林家嫻12分15秒。

縣府指出，活動完賽者均可獲得泳畢證書、紀念牌及精美紀念品，且為感謝長期支持的泳友，凡曾參與12次以上泳渡活動的選手可獲頒榮譽泳士奬，夫婦2人合計年齡達120歲以上者，也可獲得專屬的攝影合影和紀念證書。

金門海上長泳在小金門習山灣登場，副縣長李文良（左一）等人鳴槍啟動競賽組賽事。（記者吳正庭攝）

金門海上長泳在小金門習山灣登場，女子八百公尺競賽組爭先下水。（記者吳正庭攝）

金門海上長泳在小金門習山灣登場，男子八百公尺競賽組爭先下水。（記者吳正庭攝）

金門海上長泳在小金門習山灣登場，今年首設八百公尺競賽組，過程競爭激烈。（記者吳正庭攝）

金門海上長泳在小金門習山灣登場，今年首設八百公尺競賽組，過程競爭激烈。（記者吳正庭攝）

金門海上長泳在小金門習山灣登場，今年首設八百公尺競賽組，過程競爭激烈。（記者吳正庭攝）

金門海上長泳在小金門習山灣登場，來自各地泳士下水前興奮一躍。（記者吳正庭攝）

金門海上長泳在小金門習山灣登場，約有一千二百名泳士參加。（記者吳正庭攝）

金門海上長泳在小金門習山灣登場，來自桃園的張先生（前）雖然行動不便，仍在友人協助下，勇敢挑戰下水。（記者吳正庭攝）

金門海上長泳在小金門習山灣登場，來自桃園的張先生（左一）雖然行動不便，仍在友人協助下勇敢下水。（記者吳正庭攝）

「金門鐵人」隊下水。（記者吳正庭攝）

金門海上長泳在小金門習山灣登場，昇恒昌金湖廣場派員送茶、香蕉，為活動加分。（記者吳正庭攝）

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