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MiLB》三度解決洋基第2號大物！陳柏毓6局6K無失分、連4場優質先發

2024/07/20 13:19

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕效力海盜2A的陳柏毓近況絕佳，今天先發對上洋基2A，陳柏毓主投6局飆出6次三振，繳出無失分優質先發，儘管最終球隊0：2吞敗未能奪下勝投，但這也是陳柏毓連續第4場優質先發的好投。

陳柏毓今天主投6局用75球有46顆好球，僅被敲出4支安打，送出6次三振與2次保送，沒有失分，賽後防禦率降至3.66。這已經是陳柏毓連續第4場優質先發，目前7月3場先發投20局，被敲出12支安打，飆出21K，僅失2分自責分，防禦率0.90。

其中陳柏毓此役三度解決洋基百大新秀第74名、農場第2號大物的外野手瓊斯（Spencer Jones），瓊斯今擔任開路先鋒，首打席遭到陳柏毓三振，第2打席擊出滾地出局，第3打席敲出雙殺打。

另外，今天同場擔任先發第3棒游擊手的鄭宗哲，此役3打數0安打，吞下1次三振，也選到1次保送，賽後打擊率0.226，攻擊指數0.700。

其他台將方面，巨人3A的鄧愷威今在新人聯盟進行復健賽，1.2局被敲5安包含2轟失掉4分，送出2K、1保送與1次觸身球。老虎2A李灝宇3打數0安打，有1次高飛犧牲打，貢獻1分打點，跑出本季第14盜，賽後打擊率0.293。紅人新人聯盟林盛恩，3打數0安打，吞下2K，選到2保送，賽後打擊率0.313。

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