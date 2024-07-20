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完成單人泳渡英吉利海峽 許汶而：讓世界看見台灣

2024/07/20 13:15

台灣海泳女子好手許汶而完成單人泳渡英吉利海峽的壯舉，成為台灣史上第一人。（資料照，中央社）

〔中央社〕台灣海泳女子好手許汶而，今天以12小時17分8秒的時間，完成單人泳渡英吉利海峽的壯舉，成為台灣史上第一人。許汶而笑說：「非常開心，可以讓世界看見台灣。」

許汶而在2023年10月完成泳渡直布羅陀海峽的壯舉，原本預計是要到2025年8月才要挑戰泳渡英吉利海峽，不過「幸福來得太突然」，正好今年有候補的空缺，讓平時一直都有在訓練備戰的許汶而決定抓住這次機會。

許汶而在接受中央社記者訪問時表示，很開心能完成這個心中很重要的里程碑，更棒的是，「能藉由這項運動，讓世界看到台灣，而且又在巴黎奧運開目前完成，更具有特別的意義。」

許汶而從英國當地早上8時30分出發，採取無寒衣、徒手游泳的方式泳渡海峽，她給自己的目標，就是「要在天黑前上岸」，加上歐洲天黑的晚，讓她順利在12小時後登上法國的土地，官方數據總距離為43.870公里。

回想起這12小時多的過程，許汶而表示，「游到第9、10小時的後最痛苦也最累，因為當時陽光直射眼睛，就算戴了鏡面蛙鏡也不夠，幾乎是閉著眼睛游完最後2小時。」

許汶而笑說：「最後明明已經看得到法國的陸地了，卻因為很強的海流往旁邊帶，我幾乎都是一路橫著游，這種看得岸到卻游不到的感覺真痛苦。」她也透露，「快上岸時，剛好海裡有隻海豹探頭起來看我，可能是想說這個是誰，怎麼會出現在這裡？」

由於要泳渡英吉利海峽需要先通過在「16度水溫下游6小時」的測試，因此許汶而5月底就先到英國訓練加測試，「剛開始訓練的第1個星期，我幾乎每次都冷到發抖，手指頭也變色，但幸好很快適應了之後，也順利完成測試。」

許汶而提到，過程中除了要對抗海流之外，海中幾乎都是跟籃球一樣大的水母，「我必須不斷邊游邊抬頭的方式來閃開水母，這應該是我遇過最多水母的海域吧。」

經過12小時17分鐘的挑戰，許汶而到了晚上卻累到睡不著覺，她笑說：「這是我生涯第一次不斷划臂12小時以上，明明身體超累，但腦子卻很興奮，整個晚上都睡不著。」

完成泳渡英吉利海峽的壯舉後，許汶而並不打算休息，她將繼續待在英國訓練，直到8月底又將遠赴美國，繼續挑戰泳渡另一個海峽，許汶而笑說：「應該是沒有人比我瘋了吧。」

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