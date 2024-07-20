MLB》大谷關鍵長打扮起爆劑 道奇主帥談第8局「逼對手做困難抉擇」

佛里曼8局下敲出逆轉滿貫彈，幫助道奇擊敗紅襪。（今日美國）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇今天靠著大谷翔平的場地二壘安打帶起反攻氣焰，佛里曼（Freddie Freeman）滿壘敲出致勝滿貫砲，幫助道奇終場以4：1逆轉紅襪，明星賽後首戰告捷。道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）受訪表示，第8局得點圈有人時要選擇對決史密斯（Will Smith）還是佛里曼，這是非常困難的決定。

道奇在8局前僅敲出2支零星安打，大谷前3打席更狂吞3K，他在8局下1出局一壘有人時，瞄準紅襪牛棚左投柏納帝諾（Brennan Bernardino）第一顆91英哩紅中伸卡球，擊成左外野落地彈出場外的場地二壘安打，形成二三壘有人，也將大谷第8局的打擊率提升至0.439。隨後紅襪選擇敬遠保送明星捕手史密斯，下一棒的佛里曼適時轟出右外野滿貫砲，幫助道奇終場以4：1逆轉贏球。

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「第8局的打擊表現很棒，也是很棒的一局，」道奇總教練羅伯斯談到關鍵第8局時表示，在得點圈有人的情況下由史密斯和佛里曼輪流上來打擊，這是一個非常好的得分機會，這對紅襪來說是一個非常困難的情況，必須做出艱難的決定，這也多虧瓦加斯（Miguel Vargas）選到保送，以及大谷敲出長打所製造出來的局面。

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