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MLB》賞大谷翔平3張老K寫本季唯2紀錄！ 紅襪皮維塔：我為此而生

2024/07/20 14:36

皮維塔。（法新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕在今年上半季，全大聯盟只有一個人能夠在一場比賽內，賞給道奇日本巨星大谷翔平3次三振，而在今天，紅襪31歲先發右投皮維塔（Nick Pivetta）也加入這個相當了不起的行列。

紅襪今天以1：4遭到道奇逆轉，不過豆城軍的先發投手皮維塔，此役繳出宰制級表現，主投6局用90球有64顆好球，僅被敲2安，投出8次三振與1次保送，更是賞給大谷翔平3張「國王笑臉」，成為釀酒人右投希瓦利（Aaron Civale）後，本季單場對大谷飆出3K的第2人。

「我真的很享受其中。」皮維塔賽後談起與大谷的對決，「你上場比賽就是為了隨時對決最強的選手。他是最厲害的球員之一，我非常享受這樣的對決與時刻，我為此而生。」

皮維塔今天面對大谷3個打席，3次都只用5球，一共製造大谷5次揮空，而他今天面對強悍的道奇打線，更是整整讓他們揮空14次，「面對他能夠搶下球數領先，讓自己處於有利的位置，再來看如何應對，今天我也能在關鍵時刻投出好的球路。」

皮維塔季後將成為自由球員，6月的5場先發防禦率高達5.13；然而進入7月後，皮維塔3場先發防禦率僅1.83，19.2局飆出28次三振。本季皮維塔15場先發拿下4勝6敗，防禦率3.87。

大谷翔平。（今日美國）

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