我國小將踢贏南韓！新北選手林立羽、周泰盛墨西哥ICG雙雙摘金

林立羽（中）在跆拳道女子59公斤級比賽殺出重圍，為新北隊先摘下一金。右起為張其強、林立羽、許雋希。（新北市體育局提供）

〔記者黃子暘／新北報導〕跆拳道為我國運動強項之一，新北市永和國中小將林立羽、中平國中小將周泰盛先後在2024墨西哥國際少年運動會（ICG）女子59公斤級、男子68公斤級奪金；新北市體育局長洪玉玲指出，2位小將優秀表現讓新北在跆拳道項目得牌率達到百分之百，此為歷年來最好成績，更是難以突破的一項紀錄。

體育局指出，林立羽在跆拳道女子59公斤級比賽殺出重圍，首先奪金，她興奮的披著新北市旗繞場一圈，隨後周泰盛在男子68公斤級「踢下」強敵南韓，又在決賽中勝出，奪下第二面金牌，他也激動地與教練許雋希抱在一起；主辦單位並邀請新北「城市代表」市府副秘書長張其強頒獎，新北小選手也在會場裡與國旗合照。

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洪玉玲表示，新北市今年共有18位年紀介於12至15歲的選手遠征由墨西哥萊昂市主辦的國際少年運動會，克服當地高原環境氣候，與全球近60個城市選手在田徑、游泳、跆拳道及網球較勁，共奪得11金6銀8銅，總計25面獎牌，創下新北隊ICG史上海外奪牌最好紀錄，也感謝教練做選手的最大支柱，堪稱幕後英雄；市長侯友宜則連線墨西哥向小將道賀，也鼓勵選手多認識些好朋友。

體育局說，除了跆拳道雙金，新北市光榮國中徐靖閔、林口國中劉彧絜、丹鳳高中曾子筠及明德高中林子婕選手以48秒96佳績拿下4乘100公尺女子接力金牌，佳林國中許棟樑在標槍項目擲出54公尺79摘金，田徑種類選手共奪6金4銀2銅；在游泳方面，新泰國中林芷妍個人進帳50、100公尺仰式金牌、50、100公尺蝶式銀牌及男女混合4乘100公尺銅牌，林芷妤奪得200公尺蝶式銅牌，蔡詠翎奪得200公尺混合式銅牌，男子組林口國中蘇柏陵奪下400公尺自由式金牌，新泰國中吳瑞宇拿下蛙式50公尺、100公尺及200公尺銅牌；男女混合4乘100公尺接力由林芷妍、林芷妤、蘇柏陵及吳瑞宇共同組隊勇奪銅牌。

林立羽（中）在跆拳道女子59公斤級比賽殺出重圍，為新北隊先摘下一金。右起為張其強、林立羽、楊雋希。（新北市體育局提供）

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