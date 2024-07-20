原客青少年3對3籃球賽中區預複賽 苗栗開打競爭激烈

原客青少年3對3籃球賽中區預複賽，在苗栗縣開打，比賽競爭激烈。（記者張勳騰攝）

〔記者張勳騰／苗栗報導〕2024原客青少年3對3籃球賽中區預複賽，今（20）日在苗栗縣竹南運動公園熱鬧登場，有來自台中、彰化、南投、苗栗共90隊372人參賽，開幕式上，選手代表以流利的客家話和原住民語進行宣誓，參與隊伍實力不錯，拚鬥激烈；各組冠軍隊伍將晉級參加8月24日在新竹市立體育館舉辦的全國總決賽。

行政院原委會於2020年首創以「族群和諧」為訴求，舉辦「原客青少年3對3籃球賽」體育賽事，獲得廣大迴響，今年的賽事由客委會、原住民族委員會、內政部移民署、教育部體育署及苗栗縣等10個縣市政府共同合辦，分為北、中、南、東四區預複賽。

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中區預複賽由苗栗縣政府主辦，參賽隊伍來自台中、彰化、南投及苗栗的國中、小學生，共計90隊參賽，其中包含國小男子組41隊、女子組16隊、國中男子組22隊及女子組11隊。

比賽採用分組單循環制，各組別單淘汰制，比賽獎金國小男、女子組獎金從2千元到5千元不等，國中男、女子組獎金從4千元到7千元不等。

與會的客家委員會參事范雪景表示，這項賽事由於疫情影響停辦了兩年。去年成功舉辦了第二屆，今年則是第三屆，比賽旨在以球會友，促進文化交流和語言學習，提供彼此學習不同族語和母語的機會；她還勉勵小朋友們盡量使用自己的母語，無論是客家話、原住民語還是閩南語，讓母語能代代相傳。

原客青少年3對3籃球賽中區預複賽，在苗栗縣開打，比賽競爭激烈。（記者張勳騰攝）

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