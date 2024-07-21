道奇戰紅襪、中職明星賽徐若熙對決勝騎士 今日賽事預告與轉播

徐若熙。（記者林正堃攝）
早安，自由體育為您獻今日上精彩賽事預告與轉播！
大聯盟今天有2場轉播，道奇在主場迎戰紅襪，道奇推出24歲左投Justin Wrobleski先發，本季2場先發吞下1敗、防禦率6.30。紅襪推出25歲新星貝洛（Brayan Bello）先發，本季他先發17場戰績10勝5敗、防禦率5.32。道奇日本巨星大谷翔平將與紅襪日籍好手吉田正尚同場較勁。
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另一場大聯盟轉播是水手在主場迎戰太空人，水手推出柯比（George Kirby）迎戰太空人瓦德茲（Framber Valdez）。敬請鎖定轉播。
中職明星賽，今天有趣味接力、叫恁總誒出來打、全壘打大賽決賽，以及明星賽正賽。台灣隊將派出味全龍本土強投徐若熙，中職明星隊則將推出統一獅洋投勝騎士。敬請鎖定轉播。
瓊斯盃男籃，台灣藍將與菲律賓交手，爭奪冠軍。台灣白則將碰上日本隊。
MLB
07：00 紅襪@道奇 緯來體育、愛爾達體育2台、東森洋片、DAZN 1
09：30 太空人@水手 華視
U17女子籃球世界盃
07：20 美國VS法國 愛爾達體育3台
中職明星賽
14：00 趣味接力賽/叫恁總誒出來打/全壘打大賽決賽 緯來育樂、愛爾達體育1台
16：00 明星隊VS台灣隊 緯來育樂、愛爾達體育1台
日職
15：00 歐力士猛牛@樂天金鷲 DAZN 1
瓊斯盃
13：00 馬來西亞VS澳洲
15：00 美國VS烏克蘭
17：00 台灣白VS日本
19：00 台灣藍VS菲律賓
轉播：緯來體育
F1一級方程式賽車
21：00 F1 匈牙利站 正賽
轉播：緯來體育、愛爾達體育2台
大谷翔平。（今日美國）