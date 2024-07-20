MLB》不只「少棒全壘打」！洋基索托4安猛打 讓王牌柯爾也狂讚

洋基強打索托。（今日美國）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基強打索托（Juan Soto）今天在第4局擊出「少棒全壘打」，全場貢獻4安跑回3分，加上洋基塞揚王牌柯爾（Gerrit Cole）6局失1分好投，幫助洋基以6比1擊敗光芒。柯爾大讚索托，「他的表現值回票價，真是一名很出色的打者。」

索托此戰在第4局敲左外野深遠飛球形成二壘安打，加上光芒左外野手阿羅薩雷納（Randy Arozarena）處理球發生失誤，讓索托往三壘衝，而且光芒二壘手R.帕拉修斯（Richie Palacios）傳三壘時發生傳球失誤丟到三壘休息區，光芒守備連續兩次「煮粥」，讓索托輕鬆回本壘得分。

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「這肯定是少棒全壘打。」索托說，「那讓記分板多了1分，我一路奮力衝刺，從不停下來。」索托表示，「任何時候我只要機會上壘，我都會盡力爭取。只要他們給我機會，我就會去抓住。」

索托全場敲4安，包含2支二壘安打，跑回3分，賽後打擊率升至3成03，上壘率4成33，長打率5成69，整體攻擊指數（OPS）高達1.002。

洋基捕手威爾斯（Austin Wells）也讚賞索托，「他是一名很特別的球員，每次他站上打擊區時，老實說，你不能期望他會出局。」

洋基王牌柯爾。（法新社）

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