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瓊斯盃》烏克蘭隊拜會莊瑞雄 盼深化台烏兩國籃球合作

2024/07/20 15:50

烏克蘭隊拜會立委莊瑞雄。（莊瑞雄委員辦公室提供）

〔記者盧養宣／綜合報導〕烏克蘭國家隊2年前曾一度計畫來台移訓，不過受到疫情影響沒有成行，本次睽違31年來台參加威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽，今天藉由比賽空檔，拜會立法委員莊瑞雄。

烏克蘭國家隊今由總經理列別捷夫（Andrii Lebediev）率隊，與總教練 斯塔潘諾夫斯基（Vitaly Stepanovskyy）、助理教練宏恰羅夫（Oleh Honcharov）、新聞官段凱文、隊長科涅夫（Volodymyr Koniev）及近期受到網路熱烈討論的「烏克蘭陳子威」科布茲斯蒂（Oleksandr Kobzystyi）等人，特別利用瓊斯盃賽事期間的空檔，前往立法院拜訪立法委員、同時也是TPBL（台灣職籃大聯盟）會長莊瑞雄。

兩年前烏俄戰爭爆發後不久，烏國籃球協會和國家隊的相關職員曾經短暫來台避難，一度計畫將烏克蘭國家隊帶來台灣進行移地訓練和友誼賽，當時就曾經受到莊瑞雄協助，無奈在疫情影響下無法成行，烏國籃球國家隊感謝莊瑞雄一直以來的關切和支持，藉由本次拜會中當面向莊瑞雄表達感謝之意，也感謝台灣各界對於烏克蘭國家隊的協助與歡迎。

烏國國家隊總經理列別捷夫同時向莊瑞雄提到，希望能透過本次瓊斯盃作為開頭，讓台烏兩國的籃球合作可以更加深化，畢竟台灣和烏克蘭有相當類似的地緣政治背景，台烏兩國人民能夠互相了解彼此的處境，期待透過籃球合作延伸到各方面的合作，進一步加深台烏兩國的關係。

烏克蘭隊拜會立委莊瑞雄。（莊瑞雄委員辦公室提供）

烏克蘭隊拜會立委莊瑞雄。（莊瑞雄委員辦公室提供）

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