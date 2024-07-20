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中職明星賽》教練團都是總欸！洪總笑說：葉總也不好意思叫我做事啊

2024/07/20 15:55

台鋼雄鷹總教練洪一中。（記者倪婉君攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕中職明星賽今天登場，除了場上都是明星球員，明星隊教練團更是「一票總欸」，其中輩份最高的台鋼雄鷹總教練洪一中就笑說：「葉總也不好意思叫我做事啊！」

中職明星賽今年首次在台北大巨蛋登場，身為主隊的明星隊以去年冠軍隊味全龍教頭葉君璋領銜，要迎戰由今年12強台灣隊總教練曾豪駒領軍的台灣隊。台灣隊教練團主要沿用去年經典賽班底，包括首席教練高志綱、打擊教練彭政閔、投手教練王建民、內野守備教練陳江和及外野守備教練張建銘，而明星隊教練團則集結中職6隊總教練。

賽前洪總就和葉總一同坐在休息室接受訪問，洪總被問及今天要負責什麼工作時，有些不好意思地說：「看球啊。」他表示因為葉總也不好意思要自己做事，還透露中信兄弟教頭平野惠一、富邦悍將教頭陳金鋒分別擔任一壘和三壘指導教練，笑說葉總是按照年紀排的，「不然我們還有古久保耶。」

只是葉總在訪問告一段落後就表示自己要去看牛棚練投，洪總雖然繼續待在休息室和媒體閒聊，但聊沒多久，他就跑到球場上找教練棒、想找事情做。洪總明天要和平野、台灣隊的曾豪駒和王建民，一起參加「叫恁總欸出來打」的趣味遊戲，他也拿著棒子試揮一球，結果打過內野護網，「外野可能打不到啦，力量沒那麼大了。」還說：「我們這隊就靠平野了！」

台鋼雄鷹總教練洪一中。（記者倪婉君攝）

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