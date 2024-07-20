中職全壘打大賽》魔鷹狂敲23轟、陳俊秀打爆螢幕！ 晉級決賽名單出爐

（從右至左）魔鷹、林安可、張志豪、陳俊秀。（記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕中職明星賽全壘打大賽預賽，8位選手參賽，洋砲魔鷹預賽狂敲23轟，以榜首之姿晉級，晉級明天決賽名單者為：魔鷹、林安可、陳俊秀和張志豪。

台鋼雄鷹張肇元率先上場，交出10轟成績。剛拿下野手速球王的拿莫．伊漾，安排在陳金鋒、高國慶、陳鏞基和林智勝4位名將的應援曲之下打擊，交出11支成績。

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中信兄弟張志豪打擊前先說「恭喜魔鷹」，但自己仍交出11轟。中信兄弟陳俊秀其中一球打壞左外野方向螢幕，最終15轟。曾頌恩10轟、吉力吉撈．鞏冠8轟。

眾家選手看好的洋砲魔鷹，在全場歡呼下登場。魔鷹喊暫停時，同為洋將的勝騎士、富藍戈等人端出椅子，連魔鷹的球棒也有「座位」。喘息過後，魔鷹加快腳步，最終扛出預賽最多23轟。

壓軸的林安可敲出15轟，還和陳俊秀一樣，打壞右外野螢幕。最終晉級名單中，拿莫．伊漾和張志豪同為11轟，比較揮擊成功率（全壘打數/揮擊次數），由張志豪晉級。

參賽選手 全壘打數

張肇元 10

拿莫．伊漾 11

張志豪 11

陳俊秀 15

曾頌恩 10

吉力吉撈．鞏冠 8

魔鷹 23

林安可 15

魔鷹。（記者林正堃攝）

魔鷹。（記者林正堃攝）

魔鷹。（記者林正堃攝）

陳俊秀。（記者林正堃攝）

陳俊秀。（記者林正堃攝）

張志豪。（記者林正堃攝）

張志豪。（記者林正堃攝）

張志豪（左）。（記者林正堃攝）

林安可。（記者林正堃攝）

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