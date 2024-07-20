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體育 2024巴黎奧運 台灣隊最新

巴黎奧運》沒冷氣的選手村開箱 教練、選手更怕大會接駁車遲到

2024/07/20 17:13

巴黎奧運選手村房間開箱。（射箭隊教練劉展明提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕台灣代表團已有選手、教練進駐「沒冷氣」的選手村，還好目前巴黎天氣涼爽，選手、教練暫時認為影響不大，但到法國後才發現最大噩夢是大會接駁車，經常出現延遲狀況，射箭隊教練劉展明就呼籲各隊教練，屆時要出發去練習、比賽，一定要提早出門免得誤事。

巴黎奧運主打綠色環保，致力減少碳排放，因此選手村竟然破天荒沒有裝設冷氣，只提供電風扇及地板冷卻系統，也讓不少選手、教練頭很大。

巴黎目前日夜溫差大，中午可能超過攝氏30度，但夜晚可能會降到攝氏18度，選手、教練認為，如果晚上睡覺單純只吹電風扇尚可以接受，不至於出現失眠狀況，只是若日後氣溫升高，可能就得再看看狀況。至於房間大小、環境等方面，選手、教練則認為跟過往的選手村都差不多。

巴黎奧運選手村房間開箱。（射箭隊教練劉展明提供）

射箭隊已經提前抵達巴黎，距離奧運開幕剩6天，大會接駁車可能尚未進入狀況，還在試營運階段。

射箭隊昨從選手村出發前往練習場，接駁車遲到10分鐘才抵達，在車上還出現迷航狀況，司機竟開到被封路的道路，只能不斷繞來繞去，原定30、40分鐘車程，開了快2小時才抵達練習場。劉展明指出，有了這次的經驗，往後去練習或之後比賽勢必都要提前出發，否則真的遲到誤事就糟糕了。

巴黎奧運選手村房間開箱。（射箭隊教練劉展明提供）

巴黎奧運選手村房間開箱。（射箭隊教練劉展明提供）

巴黎奧運選手村房間開箱。（射箭隊教練劉展明提供）

巴黎奧運選手村房間開箱。（射箭隊教練劉展明提供）

巴黎奧運選手村房間開箱。（射箭隊教練劉展明提供）

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