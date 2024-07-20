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中職全壘打大賽》預賽轟23發最多 魔鷹的感想只有1個字：累！

2024/07/20 17:48

魔鷹。（記者林正堃攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕中職2024年明星賽全壘打大賽今天進行預賽，奪冠呼聲最高的台鋼雄鷹洋砲魔鷹沒讓大家失望，狂敲23轟以預賽第1晉級決賽，這是他第1次參加正式且計時的全壘打大賽，打完的感想只有1個字：累！

魔鷹指出，雖然只是預賽，但是很有趣，現場的氣氛很棒、全場也很high，過程中他很享受，但是真的很累，感覺像跑了趟馬拉松，「如果你想瘦身、減肥，推薦你來參加計時的全壘打大賽。」

魔鷹表示，第1次在台灣參加明星賽很開心，最特別的是，平時在場上三振你的投手，在明星賽變成隊友還共用休息室，勝騎士、富藍戈在他喊暫停時不但送上毛巾、礦泉水還搬椅子給他坐，「這真的很有趣，也要謝謝他們，我前面手感沒那麼好。」

魔鷹認為，除了陳俊秀、林安可都打壞螢幕，張志豪其實也把球打到螢幕，他覺得「兄弟可能要賠錢了」，很多本土選手的power都很強，陳俊秀、林安可都打出15支，晉級決賽的3人是好對手，現在就說他一定拿冠軍還太早了。

魔鷹表示，今天與投手教練蕭任汶的配合確實很好，賽前彼此有溝通，設定1個計畫，希望盡力表現，讓球隊與球迷感到驕傲，「就看我們明天能不能再次做到。」

魔鷹。（記者林正堃攝）

魔鷹。（記者林正堃攝）

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