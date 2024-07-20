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瓊斯盃》台灣白26分差輸球遭震撼教育 麥卡洛率菲律賓7連勝

2024/07/20 19:03

台灣白莫巴耶（左）。（記者廖振輝攝）

〔記者盧養宣／新北報導〕台灣白隊今在威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽遭到菲律賓震撼教育，雖然隊長張家禾拿下16分，不過外援莫巴耶陷入犯規麻煩，只拿下8分，終場以70：96敗下陣來。菲律賓至今7戰全勝，明天最後一戰晚間7點交手台灣藍隊，爭奪本屆冠軍。

台灣白昨在莫巴耶25分、關達祐挹注14分之下力克美國，勝率回到5成，菲律賓此次來台球隊為「Strong Group Athletics」，找來夢想家洋將麥卡洛助陣，劍指冠軍。

白隊此役先發5人為林彥廷、關達祐、游艾喆、吳志鍇、莫巴耶，開賽就被菲律賓拉出11：2的攻勢，喊出暫停後仍舊無法止血，打完首節陷入15分落後。

菲律賓次節持續多點開花，為台灣白隊在防守端帶來極大壓力，麥卡洛單節獨攬8分，幫助菲國打完前兩節取得57：31大幅領先。白隊上半場外線15投2中，莫巴耶僅拿下8分。

莫巴耶在第3節開始不久後就吞下第3犯，麥卡洛灌籃得手、何喬登外線破網，攜手幫助菲律賓拉開差距，由於莫巴耶不在場上，也讓台灣隊防守麥卡洛更加吃力，這位夢想家洋將在節末以一記後撤步三分彈，助隊取得80：52的優勢。

台灣白隊長張家禾在末節以三分彈破網盼帶動球隊反攻，不過隨後菲律賓主控拉維那（Kiefer Ravena）也在外線開火還以顏色，台灣隊始終難敵菲國攻勢，終場以26分差敗下陣來。

張家禾此役7投7中拿下全隊最高16分，林彥廷挹注12分，莫巴耶只拿下8分、7籃板。

菲律賓方面，麥卡洛繳全場最高25分，擁有日、韓職籃資歷的阿巴里恩托斯（RJ Abarrientos）挹注13分，拉維那（Kiefer Ravena）貢獻14分，何喬登斬獲11分。

台灣白張家禾（左）快攻上籃。（記者廖振輝攝）

台灣白關達祐左手上籃。（記者廖振輝攝）

台灣白游艾喆（右）帶球推進。（記者廖振輝攝）

菲律賓麥卡洛（後）。（記者廖振輝攝）

菲律賓拉維那。（記者廖振輝攝）

菲律賓勝台灣白。（記者廖振輝攝）

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