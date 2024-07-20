中職明星賽》林安可開轟！ 台灣隊打完5局暫時領先

林安可。（記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕中職明星賽首戰，12強台灣隊靠著首局先馳得點、林安可3局上2分砲，加上投手群好投，打完5局，台灣隊暫時以3:0領先明星隊。

12強台灣隊1局上就有斬獲，面對明星隊先發投手黃子鵬，林立和陳傑憲接連安打，林安可滾地球造成對方野手選擇，並形成滿壘，該半局12強台灣隊吉力吉撈．鞏冠高飛犧牲打，先馳得點。

請繼續往下閱讀...

1局下，生涯最後一次參加明星賽的周思齊首先上場打擊，他穿上昔日效力過的誠泰Cobras球衣，勾起球迷滿滿回憶。周思齊該半局擊出飛球出局，而12強台灣隊先發投手古林睿煬，雖然單局被岳政華和陳俊秀連續安打，但力保不失。

3局上，台灣隊陳傑憲敲安後，今扛4棒的林安可大棒一揮，從江國豪手上扛出2分砲。

明星隊洋投猛登4局起登板，該半局無失分，5上卻連遭江坤宇、邱智呈安打，形成二三壘有人。連同三振陳傑憲、林安可，猛登化解失分危機。

賽前以2敗並列明星賽最多敗的古林睿煬，今擔任台灣隊先發，2局任內無失分，至少確定今年不會單獨成為明星賽最多敗投手。

明星隊5局下反攻，面對林詔恩，2出局後郭天信內野安打、岳政華選到保送，在全場再次刻意「三振秀」應援下，前兩次都敲安的陳俊秀，這回真的被三振。

林安可。（記者林正堃攝）

古林睿煬。（記者林正堃攝）

古林睿煬。（記者林正堃攝）

中職明星隊先發投手黃子鵬。（記者林正堃攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法