瓊斯盃》對決滋賀隊前輩佔下風 游艾喆旅日前上了寶貴一課

台灣白隊主控游艾喆。（記者廖振輝攝）

〔記者盧養宣／新北報導〕台灣白隊主控游艾喆今夏將前往日本B1聯盟滋賀湖泊，今天對手菲律賓的主控拉維那（Kiefer Ravena）曾效力滋賀3個球季，游艾喆今與前輩正面對決，獲取寶貴經驗。

游艾喆今出賽17分鐘，繳出4分、3籃板，沒有傳出任何助攻，台灣白以70：96敗下陣來，新賽季將從滋賀轉戰橫濱海盜的拉維那，攻下14分、6籃板、2助攻，幫助球隊收下7連勝。

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游艾喆坦言，因為知道有機會與拉維那對決，反而想太多，「打得有點綁手綁腳，心態必須再調整。」

游艾喆指出，這是第一次在場上與拉維那對決，對抗上明顯處於下風，也道出前輩值得學習之處，「他打球非常穩、進攻手法非常多，在場上既強悍又有自信，有很多我可以學習的地方，希望以後無論在日本聯盟、國際賽遇到他，可以把自己的能力展現出來。」

台灣隊今以26分差輸球，主帥桑茂森提到，主要是籃板數差距太大，白隊只搶下29個不及菲律賓的55個，不過半場結束後進到休息室提醒球員，下半場表現有提升，此役助攻24次優於菲國17次、失誤13次也比對方17次還少，是值得肯定之處，球員就是透過像今天這樣的比賽學習、累積經驗。

菲律賓拉維那。（記者廖振輝攝）

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