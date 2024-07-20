中職明星賽》林安可開轟、投手群聯手好投 台灣隊終止明星賽連敗！

林安可開轟。（記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕今年明星賽，仍以「國家隊vs明星隊」形式分組，12強台灣隊今在投手群合力壓制下，加上林安可2分砲，終場3:2擊敗明星隊。台灣隊自2019年起在明星賽1和5敗、6連不勝，今天終於終止。

12強台灣隊首局面對明星隊黃子鵬，就靠著林立、陳傑憲安打，加上吉力吉撈．鞏冠高飛犧牲打，先馳得點。

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台灣隊先發投手古林睿煬2局好投退場，避免單獨居明星賽史最多敗投手。3局上，陳傑憲敲安後，林安可面對呂彥青敲出右外野方向2分打點全壘打，台灣隊領先差距擴大。

兩隊5局後走馬換將，台灣隊陳晨威6局代打擊出三壘打，但後續沒有得分。而明星隊葉保弟6局代守，6下首打席時，全場歡聲雷動，但葉保弟遭到陳冠偉三振。

明星隊42歲老將周思齊，生涯最後一次明星賽備足巧思，首打席時，他穿上昔日效力的首支職棒隊伍誠泰Cobras球衣上場，勾起球迷回憶。周思齊今3打數未敲安。

台灣隊古林睿煬先發2局無失分，接手的江國豪投2局，林詔恩、陳冠偉、陳冠宇、曾峻岳各投1局也都無失分。

9局下，台灣隊推出吳俊偉，面對首位打者潘傑楷被擊出安打，拿莫．伊漾內野安打，葉保弟遭三振，張肇元二壘安打讓明星隊終於得分，馬傑森接著擊出內野滾地球，帶1打點。

王建民2出局後換投，還自己上場練投1球，之後把球交給王志煊，讓王正棠擊出內野飛球出局。

周思齊穿上昔日效力的首支職棒隊伍誠泰Cobras球衣上場。（記者林正堃攝）

林安可開轟。（記者林正堃攝）

台灣隊先發投手古林睿煬。（記者林正堃攝）

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