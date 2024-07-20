晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 其它

瓊斯盃》17分差痛宰澳洲 台灣藍7連勝明與菲律賓爭冠

2024/07/20 21:15

台灣藍賀博飛身單手爆扣。（記者廖振輝攝）

〔記者盧養宣／新北報導〕台灣藍隊今在6人得分超過雙位數之下，以97：80力退澳洲，收下7連勝，維持不敗金身，明與菲律賓爭冠。

台灣藍隊在瓊斯盃前六戰都告捷，澳洲隊此次來台陣容為布里斯本南方聯盟守護者隊（BSBL Guardians），在實力有一定差距下，藍隊主力如陳盈駿、林秉聖都未上陣，林庭謙則因小腿傷勢持續高掛免戰牌。

藍隊開賽打出不錯氣勢，雖然節末被澳洲縮小分差，首節仍取得23：19領先，次節火力升溫，拉出一波15：0的攻勢取得雙位數領先，上半場打完取得45：33的優勢，高柏鎧與馬建豪各有10分入袋。

易籃後，「金牌狀元」林信寬手感發燙，單節2記三分彈轟下12分，幫助藍隊帶著17分領先進入決勝節，2位旅美小將黃宙騏、葉惟捷末節都有不俗發揮，各自拿下7分，藍隊終場就以17分差收下勝利，明天將與菲律賓爭冠。

台灣隊6人得分超過雙位數，高柏鎧繳全隊最高14分、林信寬挹注12分，高錦瑋、賀博收下11分，賀丹、馬建豪進帳10分。

台灣藍賀丹（左）帶球推進。（記者廖振輝攝）

台灣藍賀博飛身單手爆扣。（記者廖振輝攝）

台灣藍高柏鎧。（記者廖振輝攝）

台灣藍賀博左手上籃。（記者廖振輝攝）

台灣藍林信寬切入上籃。（記者廖振輝攝）

台灣藍高錦瑋（前）。（記者廖振輝攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。