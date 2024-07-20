瓊斯盃》17分差痛宰澳洲 台灣藍7連勝明與菲律賓爭冠

台灣藍賀博飛身單手爆扣。（記者廖振輝攝）

〔記者盧養宣／新北報導〕台灣藍隊今在6人得分超過雙位數之下，以97：80力退澳洲，收下7連勝，維持不敗金身，明與菲律賓爭冠。

台灣藍隊在瓊斯盃前六戰都告捷，澳洲隊此次來台陣容為布里斯本南方聯盟守護者隊（BSBL Guardians），在實力有一定差距下，藍隊主力如陳盈駿、林秉聖都未上陣，林庭謙則因小腿傷勢持續高掛免戰牌。

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藍隊開賽打出不錯氣勢，雖然節末被澳洲縮小分差，首節仍取得23：19領先，次節火力升溫，拉出一波15：0的攻勢取得雙位數領先，上半場打完取得45：33的優勢，高柏鎧與馬建豪各有10分入袋。

易籃後，「金牌狀元」林信寬手感發燙，單節2記三分彈轟下12分，幫助藍隊帶著17分領先進入決勝節，2位旅美小將黃宙騏、葉惟捷末節都有不俗發揮，各自拿下7分，藍隊終場就以17分差收下勝利，明天將與菲律賓爭冠。

台灣隊6人得分超過雙位數，高柏鎧繳全隊最高14分、林信寬挹注12分，高錦瑋、賀博收下11分，賀丹、馬建豪進帳10分。

台灣藍賀丹（左）帶球推進。（記者廖振輝攝）

台灣藍賀博飛身單手爆扣。（記者廖振輝攝）

台灣藍高柏鎧。（記者廖振輝攝）

台灣藍賀博左手上籃。（記者廖振輝攝）

台灣藍林信寬切入上籃。（記者廖振輝攝）

台灣藍高錦瑋（前）。（記者廖振輝攝）

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