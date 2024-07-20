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帕運》巴黎帕運倒數40天 教育部次長張廖萬堅為選手加油打氣

2024/07/20 21:23

教育部次長張廖萬堅（左5）至國訓中心關心帕運桌球選手備戰情形。（體育署提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕8月28日開幕的2024巴黎帕拉林匹克運動會進入倒數40天，我國各培訓隊正緊鑼密鼓進入最後階段集訓，國家運動訓練中心今安排媒體採訪跆拳道、桌球、健力及羽球培訓隊，教育部政務次長張廖萬堅親臨現場為選手及教練加油打氣，感謝國人及媒體對帕運選手的支持。

張廖萬堅表示，為全力支援選手前進巴黎帕運，教育部輔導體育署啟動「帕拉林匹克運動會備戰計畫」，安排帕運選手首度長期進駐國家運動訓練中心集訓，在完善後勤支援環境中安心備戰，期待攜手協助選手站上競賽舞台，為自己及國家爭取最佳榮耀。

本屆備戰及參賽可說「資源挹注歷屆最佳」，今年度帕運選手為爭取參賽資格，須參與超過40場次資格賽、積分賽等，體育署為支持選手，特別核定備戰及參賽所需經費約1億6000萬元，並實施客製化培訓專案，挹注競賽器材、輔具及設備，且優化相關行政流程，協助選手爭取最佳成績。

體育署表示，本屆帕運組團提升後勤服務量能，在教育部支持下，首度規劃後勤支援工作團，包括膳食公寓、運動中心及村外物理治療等，並依選手及教練需求妥適規劃，除了送餐與疲勞恢復服務，在選手村也特別向大會租借20台移動式空調，期提供選手舒適的住宿環境與空間。

此外，除泌尿科醫師與物理治療師隨團外，本屆也將首度搭配情蒐人員、心理師、營養師、廚師等專業人力。而在代表團出發前，並將安排營養師、泌尿科醫師就水分補給等議題，為選手進行衛教講座，參賽期間並將監控選手身體指數，以落實照顧選手健康。

本屆巴黎帕運會自8月28日至9月8日為期12天，我國選手積極備戰，現已有7個運動種類13位選手取得參賽資格，其中跆拳道、桌球、健力及羽球培訓隊已進駐國訓中心集訓；射箭、田徑與柔道培訓隊則配合訓練周期，採分站或預計於8月1日進駐。

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