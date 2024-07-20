巴黎奧運》戴資穎、周天成、麟洋配、葉李配 今晚出發去法國

台灣羽球隊今晚出發巴黎。（總教練劉佳城提供）

〔記者林岳甫／台北報導〕羽球「黃金世代」女單戴資穎、男單周天成、男雙李洋／王齊麟在巴黎奧運再獲參賽資格，加上混雙葉宏蔚／李佳馨，台灣本屆4組人馬前進巴黎奧運，他們也在今晚搭機飛往巴黎。

上屆東京奧運，李洋／王齊麟摘金，戴資穎奪銀，助台灣羽球突破獎牌荒，單屆1金、1銀也是史上最佳。

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本屆戴資穎、周天成、李洋／王齊麟、葉宏蔚／李佳馨取得參賽資格，今晚9點所有人都在機場集合，皆對前往巴黎出賽感到興奮。

羽球隊總教練劉佳城透露，選手抵達巴黎後將稍作休息，之後會進入愛迪達體育館的比賽場館訓練，趕緊適應場地，瞭解球場的風向等。

戴資穎榮膺第3種子，小組賽和泰國依瑟儂重演上屆8強對決戲碼，小戴得設法擊倒宿敵，分組殺出重圍就能安抵8強，更有機會完成連兩屆奪牌的目標。

李洋／王齊麟在D組必須多打1場小組賽，兩人對這樣的結果都欣然接受，希望最後一次在奧運合體能打出成績；周天成在小組賽頭號假想敵是香港李卓耀，淘汰賽可能碰上日本奈良岡功大、印尼克里斯提等名將，小天過往對戰都有贏過，想突破個人最佳不是沒有機會。

首次參賽的葉宏蔚／李佳馨，同組丹麥對手克里斯帝安森／博爾退賽，兩人只要戰勝日本渡邊勇大／東野有紗或香港鄧俊文／謝影雪其中1組，就有機會躋身8強。

李洋（左）、王齊麟（右）合影，兩人今晚出發前往巴黎奧運。（王齊麟提供）

李洋（左）、王齊麟（右）合影，兩人今晚出發前往巴黎奧運。（王齊麟提供）

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