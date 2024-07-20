晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 其它

瓊斯盃》台灣藍力拚睽違20年封王 主帥圖齊賽後有罕見舉動

2024/07/20 22:06

台灣隊今由4位教練2位選手出席記者會，右起為黃柏偉、楊哲宜、圖齊、桑一慶、韓杰諭、林信寬。（記者盧養宣攝）

〔記者盧養宣／新北報導〕台灣藍隊今以97：80力克澳洲，明將與菲律賓爭奪本屆瓊斯盃冠軍，主帥圖齊賽後特地邀請3位助理教練出席記者會。

賽後記者會通常只由主帥與球員代表出席，圖齊今特地邀請3位助理教練楊哲宜、桑一慶、黃柏偉一同出席記者會，他表示，每個人都是團隊的一份子，3位教練都對團隊有不少貢獻，因此請3人分享此次加入瓊斯盃教練團的想法。

桑一慶表示，自己是第一次加入瓊斯盃藍隊教練團，「很榮幸可以與圖齊教練一起合作，更值得驕傲的是，我的第一次瓊斯盃就要爭冠了。」

楊哲宜跟過不少台灣隊教練，他認為圖齊教練更強調團隊籃球，「我們也在這次瓊斯盃看到效果，明天是睽違已久再次爭冠，全隊都很期待，今晚會做好準備，明天挑戰菲律賓。」

黃柏偉也是第一次加入瓊斯盃教練團，他感謝圖齊教練的帶領，「我們每場都做了很多的準備，教練臨場調度反應非常快，帶領我們贏下前面這幾場比賽，明天就是跟球員一樣平常心，無論結果如何，一起完成這次的瓊斯盃。」

台灣隊曾在2001、2004年兩度在瓊斯盃奪冠，明將力拚隊史第3冠，圖齊坦言自己相當感動，也表示明天一定會是壓力最大的一仗，剛好可以考驗球員如何面臨壓力，「我們努力訓練三週就是為了這一刻，我相信每位球員上場一定會毫無保留，40分鐘都全力奮戰。」

圖齊賽後也證實，林庭謙、林秉聖受到傷勢影響，明天都無法上陣。

黃柏偉（右起）、楊哲宜、圖齊、桑一慶。（記者盧養宣攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。