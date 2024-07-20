瓊斯盃》台灣藍力拚睽違20年封王 主帥圖齊賽後有罕見舉動

台灣隊今由4位教練2位選手出席記者會，右起為黃柏偉、楊哲宜、圖齊、桑一慶、韓杰諭、林信寬。（記者盧養宣攝）

〔記者盧養宣／新北報導〕台灣藍隊今以97：80力克澳洲，明將與菲律賓爭奪本屆瓊斯盃冠軍，主帥圖齊賽後特地邀請3位助理教練出席記者會。

賽後記者會通常只由主帥與球員代表出席，圖齊今特地邀請3位助理教練楊哲宜、桑一慶、黃柏偉一同出席記者會，他表示，每個人都是團隊的一份子，3位教練都對團隊有不少貢獻，因此請3人分享此次加入瓊斯盃教練團的想法。

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桑一慶表示，自己是第一次加入瓊斯盃藍隊教練團，「很榮幸可以與圖齊教練一起合作，更值得驕傲的是，我的第一次瓊斯盃就要爭冠了。」

楊哲宜跟過不少台灣隊教練，他認為圖齊教練更強調團隊籃球，「我們也在這次瓊斯盃看到效果，明天是睽違已久再次爭冠，全隊都很期待，今晚會做好準備，明天挑戰菲律賓。」

黃柏偉也是第一次加入瓊斯盃教練團，他感謝圖齊教練的帶領，「我們每場都做了很多的準備，教練臨場調度反應非常快，帶領我們贏下前面這幾場比賽，明天就是跟球員一樣平常心，無論結果如何，一起完成這次的瓊斯盃。」

台灣隊曾在2001、2004年兩度在瓊斯盃奪冠，明將力拚隊史第3冠，圖齊坦言自己相當感動，也表示明天一定會是壓力最大的一仗，剛好可以考驗球員如何面臨壓力，「我們努力訓練三週就是為了這一刻，我相信每位球員上場一定會毫無保留，40分鐘都全力奮戰。」

圖齊賽後也證實，林庭謙、林秉聖受到傷勢影響，明天都無法上陣。

黃柏偉（右起）、楊哲宜、圖齊、桑一慶。（記者盧養宣攝）

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