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網球》納達爾強勢回歸問鼎冠軍！睽違逾2年重返紅土決戰

2024/07/20 22:11

納達爾。（美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕薑是老的辣！經驗豐富的納達爾（Rafael Nadal）再度通過3盤激戰考驗，4：6、6：3、6：4大逆轉會外賽殺入的克羅埃西亞年輕黑馬阿伊杜科維奇（Duje Ajdukovic），西班牙「蠻牛」單打4連勝，挺進瑞典網賽決戰，這也是他睽違逾2年問鼎冠軍。

「這是場艱難的比賽。我的對手擁有我對抗過最好的反拍之一。」揮別傷痛的納達爾表示，連爆冷門的阿伊杜科維奇來勢洶洶，還好自己即時調整，找回場上生存之道，「重返決賽的感覺總是很棒，我已經連贏4場，這是我近兩年來一直無法完成的事情。 我認為像昨天和今天這樣的比賽，有助於提高場上狀態，我對此很滿意，讓我們看看明天能否打得更好一點。」

這項ATP250等級紅土職業賽，在北歐巴斯塔德舉行。38歲的納達爾寶刀未老，前役歷經近4小時苦戰勝出，此役又耗費2小時13分鐘，克服先丟首盤劣勢，次盤互破拉鋸扳回一城，決勝盤這位左手拍老將又頂住3：0被追平的壓力，關鍵第7局再度破發，並化解2個被破發點，硬是扳倒23歲強勢後浪阿伊杜科維奇。

納達爾本賽季單打戰績11勝8負，自2022年6月5日贏得破紀錄的第14座法國公開賽冠軍以來，首度回到巡迴賽壓軸戰。「蠻牛」也在巴斯塔德締造跨季9連勝，上回2005年參賽就笑捧金盃，如今屆退老將則為2024年巴黎奧運備戰拚出信心，屆時奧運網球就在他最拿手的羅蘭加洛斯紅土球場進行。

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