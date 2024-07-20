中職明星賽》「一直想跟誠泰迷好好說再見」 周思齊巧思意義重大

周思齊。（記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕明星隊42歲開路先鋒周思齊，個人球員生涯最後一次參與明星賽的首打席就有巧思，穿上當年生涯首支效力球隊誠泰Cobras球衣上場，給了老球迷滿滿回憶。

賽後，周思齊說：「一直想跟誠泰球迷好好說再見。畢竟那年發生很多事，後來球員各奔東西，也發生很多事。」周思齊透露，球衣正是2007年實戰版本球衣，本來送給一位友人，這次明星賽前特別再向友人拿回。

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周思齊2003年代訓選秀會被誠泰太陽選到，2005年正式入隊成為誠泰Cobras一員，歷經米迪亞「黑米事件」後，周思齊透過特別選秀會披上黃衫，加入兄弟象和後來的中信兄弟。

周思齊說，加入兄弟後，很多跟著他的球迷，會在兄弟球衣內再穿上誠泰的球衣，還曾刻意秀給他看，「很像披著象皮的蛇魂一樣。某種程度上來說，誠泰球迷很可憐，但我沒有忘記他們，希望他們不要因為支持的球隊解散了，就從此不喜歡棒球了，希望透過這次機會，把曾經熱血的棒球魂找回來。」

周思齊如今是效力過誠泰Cobras的最後一位現役球員，今年球季結束後將退役，他號召誠泰球迷，屆時來他的引退賽，好好向老朋友說再見。

周思齊。（記者林正堃攝）

周思齊。（記者林正堃攝）

周思齊。（記者林正堃攝）

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