中職明星賽》「啊啊啊啊啊......」 郭天信連線受訪意外原音放送

〔記者羅志朋／台北報導〕眼尖的球迷應該不難發現，今天中職明星賽第3局陳傑憲守外野、第6局郭天信守外野時，兩人戴著耳機、別著小型麥克風，與轉播單位主播直接連線受訪，並原音重現他們守備時的「真實聲音」，賽後他們直呼，真的太好玩了。

郭天信無奈地說，其實第6局守備時，一開時沒有連線好，兩出局後耳機才有聲音，結果這一局很快就過去了，「太快了，如果可以的話，希望明天再給我一局的機會，我想再連線一次。」

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有趣的是，第6局兩出局後陳晨威敲出右外野三壘安打，守右外野的郭天信不斷大喊，「啊啊啊啊啊......」透過麥克風放送到全國收視戶，令人莞爾，他笑說，「我平常在外野追球，也會這樣『啊啊啊啊啊......』地叫，不會講話，但會一直啊，然後去撿球。」球迷看了樂開懷，郭天信說，「沒關係呀，球迷開心就好。」

郭天信說，賽前轉播單位問他有無意願在比賽中連線受訪，他看過大聯盟也有這樣做，於是毫不考慮就答應了，嘗試過後覺得真的很好玩。

陳傑憲表示，明星賽導入這個項目，很新鮮也很好玩，而且比賽中他守外野真的就會這樣發聲，比較有真實感，讓球迷有參與氛圍。

雖然覺得非常有趣，不過陳傑憲說，守備很難專注，很怕球打過來，剛好那一局有危機，內心滿慌張的，畢竟這一場有不能輸的壓力，明星賽國家隊從沒贏過，一定要贏。

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