足球》國際友誼賽促進交流 日、韓球隊教練讚台灣女足

Attackers先鋒女足以球會友 與日韓場上切磋球技。（官方提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕高雄ATTACKERS先鋒女足邀請日韓兩國職業球隊，自7月19日至21日在高雄楠梓足球場進行為期三天國際友誼賽，全面提升女子足球在國內的能見度，而日、韓兩隊的教練都對台灣女足球員讚譽有加。

經過一天賽事後，南韓OOOFC隊教練權瑞恩表示，本次國際賽包含組織、場地條件非常優秀，整體硬體設施完全不輸給韓國職業聯賽。

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不只南韓對於此次國際賽給予高度肯定，日本Grano Sc教練中島信樹更驚呼，台灣女子球員的技戰術整體水準都很高，雖然日本女足發展多年和成熟，但也不是所有球隊都能有如此高水準設施，以球會友交流，台、日、韓三方受益良多。

此次國際賽同時舉辦U12女子邀請賽，共計有12支隊伍齊聚楠梓，目前由來自新北市自強國小3勝0敗戰績最佳，21日將對戰高雄桂林國小，傳統足球強校自強國小，領軍黃義翔教練為足協教練講師，更是台灣女足選手的重要推手之一，培育多名女足國手，包含U20的前鋒何家瑄、林怡岑、Attackers FC青訓總教練翁偉賓亦為自強國小優秀校友。

陽信銀行盃國際女子邀請賽，給予年輕女足選手比賽舞台，柏文健康事業致力打造高雄成為一座運動城市，一個足球夢，提供基層足球與成人女子俱樂部比賽交流舞台，養成足球人才。

南韓OOOFC對陽信銀行盃國際賽給予高度肯定。（官方提供）

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