中職明星賽》全場球迷呼喊你的名字 王建民感動「有當年經典賽的感覺」

〔記者羅志朋／台北報導〕今天中職明星賽9局下中職明星隊進攻，2出局三壘有人只落後1分，此時，台灣隊投手教練王建民緩緩走上投手丘，全場逾3萬名球迷大喊，「王建民！王建民！」希望王建民能登板投球，賽後他直說，「滿開心的，有以前在東京巨蛋打經典賽的感覺。」

2013年經典賽8強賽在東京巨蛋上演台日大戰，當時王建民先發6局無失分，表現相當亮眼，可惜最終台灣隊以1分差落敗，但已讓王建民閃耀東蛋。

請繼續往下閱讀...

今天9局下當王建民站上投手丘，後援投手吳俊偉將手套遞給他，示意直接登板投球，結果他就意思意思投一球，王建民笑說，「我想說比賽讓選手丟就好，結果小黑（吳俊偉）就拿手套說，『你丟一顆嘛！』我說不行，接著換劉基鴻說投一球啦，我就順手拿起來丟一球。」

當然，王建民非正式地投出這一球，投完後，王志煊直奔投手丘接替吳俊偉投球，最終抓下最後一個出局數順利守成。

王建民說，很久沒站上投手丘上投球，覺得有些陌生，他不是選手身分，所以真的沒辦辦法實戰投球。

有趣的是，王建民退場時，與首次在明星賽擔任主審的吳家維聊上幾句，究竟聊了些什麼？王建民說，「我說那些都是好球吧！怎麼都不撿？」

王建民。（記者林正堃攝）

王建民上場換投引發球迷騷動。（記者林正堃攝）

台灣隊獲勝後自拍。（記者林正堃攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法