中職明星賽》一、三壘指導教練鋒總、平野相互飆戲 葉總：其實原本我想自己站的

〔記者倪婉君／台北報導〕今年中職明星賽超有哏，甚至9局下還出現明星隊一壘和三壘指導教練陳金鋒、平野惠一，和壘審角色互換的稀有場面；只是賽後聊起一、三壘指導教練的安排時，明星隊總教練葉君璋則說，其實一開始是他自己想下去站三壘指導教練，再讓拿莫．伊漾站一壘，但來到球場後發現聯盟已按年紀讓陳金鋒和平野擔任壘審。

中職明星隊今年由去年冠軍隊味全龍教頭葉君璋領銜，其他教練團成員則集結另5隊教頭，也讓葉總一開始就很為難，甚至還希望讓輩份最高的台鋼雄鷹總教練洪一中領軍、認為由洪總來帶最適合。

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原本葉總也不好意思讓其他球隊的總教練去站一、三壘擔任指導教練，「一開始我是想自己站三壘，然後讓拿莫站一壘。」不過來到球場後，他聽聯盟人員表示，因為這兩位總教練（陳金鋒、平野）的年紀比較輕，就由他們去擔任壘指，而這兩人還在9局下分別和一壘審楊崇煇、三壘審張展榮角色互換，不但有模有樣地比出判決手勢，還和出場抗議的台灣隊總教練曾豪駒「飆戲」。

陳金鋒充當壘審檢查投手有無異物。（記者林正堃攝）

明星賽上演抗議戲碼。（記者林正堃攝）

潘傑楷一臉錯愕和角色已變跑壘指導員的裁判擊掌。（記者林正堃攝）

明星賽上演抗議戲碼。（記者林正堃攝）

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