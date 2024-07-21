晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 網球

網球》納達爾今晚拚生涯第93冠！ 連日激戰放棄雙打4強

2024/07/21 07:04

納達爾。（美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕睽違逾2年，揮別傷痛的納達爾（Rafael Nadal）終於重返決戰，台灣時間今晚約8點，西班牙「蠻牛」即將問鼎瑞典男網賽冠軍，也是職業生涯第93座金盃，壓軸對手為葡萄牙第7種子博爾赫斯（Nuno Borges）。

「我一年前進行臀部手術，仍在找回失去的許多東西，所以事情並沒有那麼容易。」這項ATP250等級紅土職業賽，在北歐巴斯塔德舉行，38歲的納達爾單打連闖4關，自認臨場狀態和手感漸入佳境，更高興能挺進第131場決戰，也是第72回紅土爭霸。目前世界男單排名跌至261的前傳奇球王，週日壓軸遭遇27歲、排名51的博爾赫斯，也是西葡雙雄首度交鋒。

納達爾自2022年6月5日贏得破紀錄的第14座法國公開賽冠軍以來，首度重返巡迴賽決戰，他上回2005年巴斯塔德參賽就笑捧金盃，如今大滿貫22冠的屆退老將，則為2024年巴黎奧運備戰拚出信心，屆時奧運網球將在「蠻牛」最拿手的羅蘭加洛斯紅土球場進行。

由於單打連兩役總計激戰逾6小時，納達爾為了健康和體能著想，只能退出雙打4強。這位左拍老將與挪威好手魯德（Casper Ruud）合拍2連勝，原定昨日單打準決賽後，再上陣對決巴西第3種子鲁兹（Orlando Luz ）／梅托斯（Rafael Fabris de Matos）。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。