網球》納達爾今晚拚生涯第93冠！ 連日激戰放棄雙打4強

納達爾。（美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕睽違逾2年，揮別傷痛的納達爾（Rafael Nadal）終於重返決戰，台灣時間今晚約8點，西班牙「蠻牛」即將問鼎瑞典男網賽冠軍，也是職業生涯第93座金盃，壓軸對手為葡萄牙第7種子博爾赫斯（Nuno Borges）。

「我一年前進行臀部手術，仍在找回失去的許多東西，所以事情並沒有那麼容易。」這項ATP250等級紅土職業賽，在北歐巴斯塔德舉行，38歲的納達爾單打連闖4關，自認臨場狀態和手感漸入佳境，更高興能挺進第131場決戰，也是第72回紅土爭霸。目前世界男單排名跌至261的前傳奇球王，週日壓軸遭遇27歲、排名51的博爾赫斯，也是西葡雙雄首度交鋒。

請繼續往下閱讀...

納達爾自2022年6月5日贏得破紀錄的第14座法國公開賽冠軍以來，首度重返巡迴賽決戰，他上回2005年巴斯塔德參賽就笑捧金盃，如今大滿貫22冠的屆退老將，則為2024年巴黎奧運備戰拚出信心，屆時奧運網球將在「蠻牛」最拿手的羅蘭加洛斯紅土球場進行。

由於單打連兩役總計激戰逾6小時，納達爾為了健康和體能著想，只能退出雙打4強。這位左拍老將與挪威好手魯德（Casper Ruud）合拍2連勝，原定昨日單打準決賽後，再上陣對決巴西第3種子鲁兹（Orlando Luz ）／梅托斯（Rafael Fabris de Matos）。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法