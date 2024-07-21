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奧運男籃》夢幻隊差點翻船！詹皇最後8秒致勝上籃 美國逆轉險勝南蘇丹

2024/07/21 07:54

詹姆斯最後8秒致勝上籃救了美國隊。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕要在巴黎奧運尋求5連霸的美國隊今天差點在與南蘇丹的熱身賽中翻船，39歲「詹皇」詹姆斯（Lebron James）決勝節關鍵時刻挺身而出，最後8秒的致勝上籃救了夢幻隊，全場攻下25分，幫助美國隊終場以101：100險勝，熱身賽取得4連勝。

美國男籃今天由詹姆斯、柯瑞（Stephen Curry）、布克（Devin Booker）、恩比德（Joel Embiid）加上J.哈勒戴（Jrue Holiday）先發上陣，美國隊首節開局打出12：2的攻勢，但南蘇丹拚勁十足，完全不怕美國隊，逐漸追回失分，靠著鄧恩（Majok Deng）的跳投得分，首節以26：24超前，美國隊在第二節最多落後16分，上半場竟以44：58落後。

眾星雲集的美國隊在第三節急起直追，在詹姆斯的帶領下打出一波16：0的攻勢反超，第三節結束取得81：76領先。但南蘇丹展現超強韌性，緊咬美國隊，索爾（JT Thor）更在最後20秒投進超前三分球，以100：99超前，美國隊將最後一擊交給詹姆斯，他直搗禁區成功上籃得手，南蘇丹最後3投都落空，讓美國隊嚇出一身冷汗，最終以101：100驚險收下勝利。

詹姆斯全場攻下25分。（美聯社）

美國隊此役三分失準，全場28投僅7中，成為比賽一度落後且無法拉開的關鍵，詹姆斯表現全能，豪取全場最高的25分，另有7助攻和6籃板，A.戴維斯（Anthony Davis）替補繳出15分、11籃板雙十數據，外帶2阻攻，恩比德拿下14分、7籃板，愛德華茲（Anthony Edwards）有11分，柯瑞三分球9投3中，進帳10分、3籃板和3助攻。

南蘇丹今天三分火力凶猛，33投14中，表現最佳的是效力中國CBA山東麒麟的沙約克（Marial Shayok），飆進6顆三分挹注24分，瓊斯（Carlik Jones）有15分、11助攻，索爾替補貢獻14分。

詹姆斯全場攻下25分。（美聯社）

A.戴維斯。（美聯社）

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