MLB》飆速158公里！前洋基強投6局無失分7K超殺 勇奪本季第7勝

塞維里諾。(法新社)

張浩群/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕前洋基強投塞維里諾(Luis Severino)本季轉戰同城大都會,今日面對馬林魚繳出6局無失分7K神勇表現,摘下本季第7勝。

塞維里諾今日一夫當關,主投6局僅被敲出2支安打,沒有掉分,飆出7次三振,另有3保送、1次觸身球,最快球速催出98.6英哩(約158.6公里),投出優質先發表現,漂亮封鎖馬林魚火力。

塞維里諾退場後,大都會牛棚布托(Jose Butto)、努涅茲(Dedniel Núñez)、狄亞茲(Edwin Diaz)各把關1局無失分,4人聯手完封馬林魚,塞維里諾勇奪本季第7勝、賽後防禦率為3.58。

雙方此役攻勢都不多形成投手戰,大都會4局上半1出局攻佔滿壘時,阿瓦瑞茲(Francisco Alvarez)打出游擊滾地野選上壘,成功送回三壘跑者,終場大都會就以1:0拿下勝利。

