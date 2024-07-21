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MLB》飆速158公里！前洋基強投6局無失分7K超殺 勇奪本季第7勝

2024/07/21 08:15

塞維里諾。（法新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕前洋基強投塞維里諾（Luis Severino）本季轉戰同城大都會，今日面對馬林魚繳出6局無失分7K神勇表現，摘下本季第7勝。

塞維里諾今日一夫當關，主投6局僅被敲出2支安打，沒有掉分，飆出7次三振，另有3保送、1次觸身球，最快球速催出98.6英哩（約158.6公里），投出優質先發表現，漂亮封鎖馬林魚火力。

塞維里諾退場後，大都會牛棚布托（Jose Butto）、努涅茲（Dedniel Núñez）、狄亞茲（Edwin Diaz）各把關1局無失分，4人聯手完封馬林魚，塞維里諾勇奪本季第7勝、賽後防禦率為3.58。

雙方此役攻勢都不多形成投手戰，大都會4局上半1出局攻佔滿壘時，阿瓦瑞茲（Francisco Alvarez）打出游擊滾地野選上壘，成功送回三壘跑者，終場大都會就以1：0拿下勝利。

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