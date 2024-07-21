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MLB》宇宙道奇要補強！美聯三振王、運動家火球終結者成目標

2024/07/21 08:41

美聯三振王克羅切。（資料照，今日美國）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟交易大限在美國時間7月30日截止，《ESPN》記者岡薩雷茲（Alden Gonzalez）撰文指出，美聯三振王、白襪左投克羅切（Garrett Crochet）和運動家火球終結者米勒（Mason Miller）將成為道奇補強的潛在目標。

根據《ESPN》記者岡薩雷茲報導指出，白襪克羅切、費德（Erick Fedde）老虎史庫柏爾（Tarik Skubal）、佛雷爾提（Jack Flaherty）、光芒艾夫林（Zach Eflin）和藍鳥菊池雄星都有可能成為道奇補強的人選，其中又以克羅切為頭號潛在目標，即便他在下半季只能擔任牛棚投手。

25歲的克羅切本季先發16場繳出6勝6敗、防禦率3.02的好表現，並投出美聯最多的150次三振，每9局平均能投出12.58次三振則是領先全聯盟。不過他本季已經先發累積107.1局，超過前4個球季的總和，為了減低受傷風險，下半季的工作量可能會有所限制。

內文也指出，如果道奇有意提升牛棚戰力，很有可能轉向交易來運動家火球終結者米勒，他堪稱是本季最難打的終結者，上半季後援39.1局就飆出70次三振，防禦率2.27，被打擊率只有0.149，累積17次救援機會拿下15次救援成功。

米勒直到2029年賽季後才會成為自由球員，所以運動家的要價應該非常可觀，岡薩雷茲認為，儘管道奇農場沒有比金鶯還要來得好，但道奇為了補強可以付出任何代價。

運動家火球終結者米勒。（資料照，今日美國）

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