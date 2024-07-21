NBA》牆哥還想重返NBA！說自己巔峰時期僅次「詹皇」

沃爾。（資料照，法新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕5屆NBA全明星沃爾（John Wall）先前在一場夏季聯賽時說仍想要重返NBA打球，而隔幾天後「牆哥」在一期播客節目中談到自己2017年的表現，說在東部僅次於「詹皇」詹姆斯（Lebron James）。

33歲的沃爾在這期的《Knuckleheads Podcast》中表示自己儘管在乏人問津的這段期間遭遇很多，包含傷勢、母親過世、小孩的到來等，他仍不放棄且專注於重返NBA這條道路，不管在球隊裡擔任什麼樣的角色都願意接受，現在就是努力訓練，等待機會看能不能引起球隊的關注。

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沃爾（紅）對位詹姆斯（白）。（資料照，法新社）

而沃爾也提到2016-17賽季是他最巔峰的時候，能拿到球隊給出的頂薪合約，認為自己在整個東部就僅次於前個賽季剛帶領騎士隊奪冠的詹姆斯，兩個人時常被拿出來一起做討論，這些事情就像是一個頂級球員會遇到的。

而他也並非太過吹捧自己，他在這賽季場均攻下23.1分、10.7助攻、4.2籃板、2抄截，入選全明星、NBA年度第3隊，年度MVP票選也排在第7。

2010獲巫師隊狀元籤指名的沃爾上次在NBA出戰已要追溯至去年2023年1月，當時效力快艇的他出戰34場場均貢獻11.4分、5.2助攻，可惜在被交易後遭火箭買斷，就此成為自由球員直到現在。

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