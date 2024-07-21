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MLB》大谷生涯800安達陣、決勝時刻獲2敬遠 史密斯11下再見安退紅襪

2024/07/21 10:49

大谷翔平。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇今天再戰紅襪，日籍二刀流球星大谷翔平4打數擊出一支二壘安打，連續5場敲安，旅美生涯800安達陣，6局下的長打點燃球隊反攻氣焰，幫助道奇一度超前，兩隊纏鬥至延長賽第11局才分出勝負，明星捕手史密斯（Will Smith）在滿壘敲出再見安打當英雄，道奇終場以7：6險勝紅襪，拿下2連勝。

道奇此役先是靠著拉克斯（Gavin Lux）的右外野陽春砲先馳得點，24歲年輕左投Justin Wrobleski前4局有效封鎖紅襪打線，3度化解得點圈有人的危機，但僅投4.1局無失分且飆出5K就提前退場，未料接手的Y.拉米瑞茲（Yohan Ramírez）提油救火，連續被敲3安，包括明星賽新科MVP杜蘭（Jarren Duran）的清壘二壘安打，紅襪一舉以2：1超前。

大谷翔平在6局下從紅襪新星貝洛（Brayan Bello）手中敲出強勁的左外野二壘安打，擊球初速高達112.7英哩（約181.4公里），生涯800安達陣，也帶起球隊反攻氣焰，佛里曼（Freddie Freeman）選到四壞球保送，赫南德茲（Teoscar Hernandez）在一二壘有人擊出適時安打追平戰局，大谷跑回追平分，帕赫斯（Andy Pages）的高飛犧牲打，打回超前分，道奇取得3：2領先。

但道奇牛棚再度放火，儘管左外野手奧特曼（James Outman）用美技接殺長打，但班達（Anthony Banda）之後仍被歐尼爾（Tyler O'Neill）擊出左外野2分砲，本季第17轟出爐，道奇8局下滿壘無功而返。

紅襪推出終結者簡森（Kenley Jansen）關門，一上來就被赫南德茲（Enrique Hernandez）敲出追平陽春砲，泰勒（Chris Taylor）擊出左外野二壘安打，大谷翔平獲得敬遠，史密斯和佛里曼未能當英雄，兩隊以4：4打進延長賽。歐尼爾10局上敲中外野2分彈，單場雙響砲灌進4分打點，帕赫斯和赫南德茲10局下的連續安打再度扳平戰局。

小比吉歐（Cavan Biggio）11局下的犧牲觸擊推進隊友到三壘，泰勒獲得保送，大谷翔平在一三壘有人再度獲得敬遠，史密斯在滿壘敲出再見安打，道奇終場以7：6擊敗紅襪。

大谷翔平此役4打數1安打，獲得2次保送，打擊率略降至0.315，連續4年至少30轟的日本第一人紀錄還要再等等。

大谷翔平。（法新社）

大谷翔平。（美聯社）

歐尼爾。（法新社）

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