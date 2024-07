MLB》大谷生涯800安達陣、決勝時刻獲2敬遠 史密斯11下再見安退紅襪

大谷翔平。(美聯社)

廖志軒/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕道奇今天再戰紅襪,日籍二刀流球星大谷翔平4打數擊出一支二壘安打,連續5場敲安,旅美生涯800安達陣,6局下的長打點燃球隊反攻氣焰,幫助道奇一度超前,兩隊纏鬥至延長賽第11局才分出勝負,明星捕手史密斯(Will Smith)在滿壘敲出再見安打當英雄,道奇終場以7:6險勝紅襪,拿下2連勝。

道奇此役先是靠著拉克斯(Gavin Lux)的右外野陽春砲先馳得點,24歲年輕左投Justin Wrobleski前4局有效封鎖紅襪打線,3度化解得點圈有人的危機,但僅投4.1局無失分且飆出5K就提前退場,未料接手的Y.拉米瑞茲(Yohan Ramírez)提油救火,連續被敲3安,包括明星賽新科MVP杜蘭(Jarren Duran)的清壘二壘安打,紅襪一舉以2:1超前。

請繼續往下閱讀...

大谷翔平在6局下從紅襪新星貝洛(Brayan Bello)手中敲出強勁的左外野二壘安打,擊球初速高達112.7英哩(約181.4公里),生涯800安達陣,也帶起球隊反攻氣焰,佛里曼(Freddie Freeman)選到四壞球保送,赫南德茲(Teoscar Hernandez)在一二壘有人擊出適時安打追平戰局,大谷跑回追平分,帕赫斯(Andy Pages)的高飛犧牲打,打回超前分,道奇取得3:2領先。

但道奇牛棚再度放火,儘管左外野手奧特曼(James Outman)用美技接殺長打,但班達(Anthony Banda)之後仍被歐尼爾(Tyler O'Neill)擊出左外野2分砲,本季第17轟出爐,道奇8局下滿壘無功而返。

紅襪推出終結者簡森(Kenley Jansen)關門,一上來就被赫南德茲(Enrique Hernandez)敲出追平陽春砲,泰勒(Chris Taylor)擊出左外野二壘安打,大谷翔平獲得敬遠,史密斯和佛里曼未能當英雄,兩隊以4:4打進延長賽。歐尼爾10局上敲中外野2分彈,單場雙響砲灌進4分打點,帕赫斯和赫南德茲10局下的連續安打再度扳平戰局。

小比吉歐(Cavan Biggio)11局下的犧牲觸擊推進隊友到三壘,泰勒獲得保送,大谷翔平在一三壘有人再度獲得敬遠,史密斯在滿壘敲出再見安打,道奇終場以7:6擊敗紅襪。

大谷翔平此役4打數1安打,獲得2次保送,打擊率略降至0.315,連續4年至少30轟的日本第一人紀錄還要再等等。

大谷翔平。(法新社)

大谷翔平。(美聯社)

歐尼爾。(法新社)

