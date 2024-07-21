MLB》大谷翔平挑戰全壘打王勁敵！ 勇士明星重砲猛夯雙響衝上28轟

歐蘇納。（USA TODAY Sports）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕勇士明星重砲歐蘇納（Marcell Ozuna）今日在雙重賽次戰火力全開，單場擊出雙響砲，本季全壘打數衝上28轟，高居國聯第二。

勇士今與紅雀進行雙重賽，首戰雙方鏖戰到延長賽分勝負，勇士10下打出再見高飛犧牲打以3：2險勝，歐蘇納此役4打數敲1安、吞下2K。

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來到雙重賽第二戰，歐蘇納火力全開，他先在4下棒打葛雷（Sonny Gray），轟出左外野大號陽春砲，擊球初速108.3英哩、飛行距離424英呎，6下他再度炸裂，逮中葛雷失投的橫掃球（Sweeper）敲出中左外野陽春彈，單場猛夯雙響砲，這轟擊球初速107.9英哩、飛行距離431英呎。

不過歐蘇納的雙響砲成為空包彈，勇士終場以5：9不敵紅雀，兩隊今日在雙重賽各取1勝戰平。歐蘇納單月已炸出7發全壘打，目前本季累積28轟，在國聯僅次道奇日本球星大谷翔平的29轟。

Ozuna hits his second homer of the game and the Cardinals' lead is down to two! pic.twitter.com/GDhpLWPs1F — Talkin’ Baseball （@TalkinBaseball_） July 21, 2024

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