MLB》大谷翔平挑戰全壘打王勁敵！ 勇士明星重砲猛夯雙響衝上28轟

歐蘇納。(USA TODAY Sports)

張浩群/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕勇士明星重砲歐蘇納(Marcell Ozuna)今日在雙重賽次戰火力全開,單場擊出雙響砲,本季全壘打數衝上28轟,高居國聯第二。

勇士今與紅雀進行雙重賽,首戰雙方鏖戰到延長賽分勝負,勇士10下打出再見高飛犧牲打以3:2險勝,歐蘇納此役4打數敲1安、吞下2K。

來到雙重賽第二戰,歐蘇納火力全開,他先在4下棒打葛雷(Sonny Gray),轟出左外野大號陽春砲,擊球初速108.3英哩、飛行距離424英呎,6下他再度炸裂,逮中葛雷失投的橫掃球(Sweeper)敲出中左外野陽春彈,單場猛夯雙響砲,這轟擊球初速107.9英哩、飛行距離431英呎。

不過歐蘇納的雙響砲成為空包彈,勇士終場以5:9不敵紅雀,兩隊今日在雙重賽各取1勝戰平。歐蘇納單月已炸出7發全壘打,目前本季累積28轟,在國聯僅次道奇日本球星大谷翔平的29轟。

Ozuna hits his second homer of the game and the Cardinals' lead is down to two! pic.twitter.com/GDhpLWPs1F