MLB》KKK！36歲查普曼猛飆166KM火球 堆高最多K左牛紀錄（影音）

查普曼(左)。(資料照,美聯社)

張浩群/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕海盜36歲火球男查普曼(Aroldis Chapman)今日大秀K功,後援1局無失分猛飆3K,摘下本季第15次中繼成功。

此役交手全聯盟龍頭費城人,海盜帶著2:0領先進入8局上半,派出查普曼登板中繼,他連續三振威爾森(Weston Wilson)、羅哈斯(Johan Rojas)、史瓦伯(Kyle Schwarber),投出「KKK」三上三下。

請繼續往下閱讀...

查普曼今日後援1局無失分用了12球、其中有10顆好球,最快球速103.3英哩(約166公里),未被敲出安打,送出3次三振,本季第15次中繼成功到手,防禦率下修至4.04。查普曼已是大聯盟史上最多K的後援左投,目前生涯三振數來到1207K,持續堆高紀錄。

海盜8下靠著克魯茲(Oneil Cruz)掃出2分砲添加保險分,9上輪到終結者貝納(David Bednar)登板,他雖然被哈波(Bryce Harper)打出陽春砲掉分,不過挨轟後他馬上止血,沒有讓傷害擴大,最終成功守住勝利,海盜終場4:1奪勝。

Aroldis Chapman strikes out the side in the 8th pic.twitter.com/ozMPG5qvTv