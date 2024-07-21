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MLB》KKK！36歲查普曼猛飆166KM火球 堆高最多K左牛紀錄（影音）

2024/07/21 10:27

查普曼（左）。（資料照，美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕海盜36歲火球男查普曼（Aroldis Chapman）今日大秀K功，後援1局無失分猛飆3K，摘下本季第15次中繼成功。

此役交手全聯盟龍頭費城人，海盜帶著2：0領先進入8局上半，派出查普曼登板中繼，他連續三振威爾森（Weston Wilson）、羅哈斯（Johan Rojas）、史瓦伯（Kyle Schwarber），投出「KKK」三上三下。

查普曼今日後援1局無失分用了12球、其中有10顆好球，最快球速103.3英哩（約166公里），未被敲出安打，送出3次三振，本季第15次中繼成功到手，防禦率下修至4.04。查普曼已是大聯盟史上最多K的後援左投，目前生涯三振數來到1207K，持續堆高紀錄。

海盜8下靠著克魯茲（Oneil Cruz）掃出2分砲添加保險分，9上輪到終結者貝納（David Bednar）登板，他雖然被哈波（Bryce Harper）打出陽春砲掉分，不過挨轟後他馬上止血，沒有讓傷害擴大，最終成功守住勝利，海盜終場4：1奪勝。

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