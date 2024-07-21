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游泳》只靠獎金支撐訓練不容易...何品莉分享蹼泳世錦賽奪銀關鍵

2024/07/21 11:06

何品莉蹼泳世錦賽奪佳績（何品莉提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕台灣蹼泳選手在塞爾維亞貝爾格勒參加第23屆世界蹼泳錦標賽傳回捷報，蹼泳好手何品莉「抗熱成功」成為勝出關鍵之一，最終以48秒35拿下公開女子組100公尺雙蹼銀牌。

何品莉生涯在蹼泳世錦賽共拿下1金2銀，且分別是在400、200和100公尺，展現全能的實力。何品莉說，「其實過去較擅長中長距離，但為了備戰接下來的世運會，特別增加短距離的訓練，這次收到不錯的成效。」

比賽期間貝爾格勒非常熱，室外溫度高達38度，游泳場地又沒有空調，何品莉形容，選手很像在蒸籠裡的小籠包，非常悶熱，所以預賽表現不太好，且游完很想吐，非常不舒服。

有了練習和預賽的經驗，何品莉也找到調適的方法，「之後我盡量待在室外，或到飯店休息，讓自己中樞降溫，決賽的時候感覺好很多，最終差自己最佳紀錄約0.1秒。」

全心投入訓練的何品莉，自認無法兼任教練又比賽，所以生活、比賽和訓練等費用，都靠獎金來支出，經常入不敷出，只能咬牙苦撐。何品莉感嘆，「蹼泳非亞、奧運項目，因此補助有限，參加比賽拿積分都要自費，加上國光獎金也不多，所以特別辛苦。」

蹼泳國際賽國光獎金最高只有3等一級，奪下金牌只有60萬、銀牌30萬，銅牌則是15萬，且蹼泳項目只有在全民運，奪牌也不像全運會有日常補助金，所以何品莉盼能游出好成績，能吸引更多的贊助商支持，這次也非常感謝濰視眼科。

明年的世運會是何品莉鎖定的目標，近期她也展開移地訓練，與世界各國得好手一起練習，盼能學習到更多的觀念和技術，再突破自我極限。

為了提升競賽表現，同時改善生活品質，何品莉在前年到濰視眼科台中院區，進行近視雷射治療，做完全智能、不掀瓣的SMARTtransPRK手術，成績也有所進步。

何品莉說，「做完雷射手術真的有嶄新的生活，尤其在公開水域游泳，無輪是湖泊、河流或海水，都可能讓眼睛感染，且在泳池裡也不用戴隱形眼鏡，在水中能看得更清楚，對我有很大的幫助。」

何品莉蹼泳世錦賽奪佳績（何品莉提供

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