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MLB》G.羅德里奎茲技壓薛哲奪第12勝 金鶯大勝遊騎兵奪第60勝

2024/07/21 12:55

G.羅德里奎茲目前以12勝暫居美聯勝投王。（今日美國）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕24歲金鶯右投G.羅德里奎茲（Grayson Rodriguez）大聯盟初登板就是在客場對戰遊騎兵，相隔472天再度站上同樣賽場，今天繳出6局8K失2分的優質先發，技壓三屆塞揚名投薛哲（Max Scherzer），金鶯終場以8：4大勝，金鶯也成為本季最速達到60勝的美聯球隊。

G.羅德里奎茲大聯盟初登板在2023年4月6日，在客場出戰遊騎兵，當時繳出5局5K失2分的好投，但兩屆塞揚強投德葛隆（Jacob deGrom）的6局11K失2分的優質先發搶走風采，G.羅德里奎茲最終無關勝敗，德葛隆則是拿下勝投。

G.羅德里奎茲今天再度踏上Globe Life Field的投手丘，又是對上塞揚強投，他只在2局下出現亂流掉2分，後4局未讓對手敲安，僅靠著1個四壞球保送上壘，第6局更投出3連K，G.羅德里奎茲此役先發6局用103球，僅被敲出3支安打失2分，另有8次三振和2次保送，防禦率降至3.83。

金鶯2局上就打出4分大局，遊騎兵強投薛哲僅先發2局就提前退場，敲出5支安打失4分，防禦率升至3.99。金鶯穆林斯（Cedric Mullins）和魏斯伯格（Jordan Westburg）分別在3、6局敲出右外野陽春砲和中外野2分彈，歐赫恩（Ryan O'Hearn）9局上也擊左外野陽春砲，金鶯終場就以8：4擊敗遊騎兵，收下3連勝。G.羅德里奎茲勇奪第12勝，暫居美聯勝投王，薛哲苦則是苦吞本季第3敗。

金鶯目前累積全聯盟最多的156支長打，前98場比賽就有8位至少10轟的打者，追平隊史自2000年以來最多的紀錄。

薛哲。（美聯社）

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