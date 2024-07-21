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NBA》談去年夏季聯賽初登場 勇士二年級生波傑姆斯基：糟透了！

2024/07/21 12:19

博傑姆斯基。（資料照，美聯社）

〔體育中心／ 綜合報導〕勇士隊二年級生波傑姆斯基（Brandin Podziemski）近日在拉斯維加斯參與勇士隊夏季聯賽，被記者提問去年在這裡打夏季聯賽的經驗及感想時，博傑姆斯基直言糟透了。

博傑姆斯基說道，「非常爛（It was very poor），當時並不是我希望的打球方式，且我們沒有拿下任何一場勝利，不過這段期間還是讓我成長了不少，學習讓我知道球季前的八、九月份需要做好甚麼準備，今年回來幫助學弟，且打了兩場球都拿下勝利，目前球隊也還埋沒輸掉任何比賽，情勢算是有翻轉回來，不過就第一次打的經驗來說還真的沒有很好。」

夏季聯賽表現不亮眼，不代表新秀賽季無法站穩腳步，博傑姆斯基就證明了這點，新秀賽季場均9.2分、5.8籃板、3.7助攻獲選年度新秀第一隊，對於下個賽季將獲得更多上場空間，他也給出了以下看法。

「上賽季的最終結果不符團隊大家的期望，當然第二年待在球隊就獲得更多出場空間對我來說感到相當興奮，下個賽季也一定會很有趣，在休賽季補進了包含李凱爾（Kyle Anderson）、莫爾頓（De'Anthony Melton）等球員，加上選進的新秀、年輕球員發展及老將們賽場上角色的轉變，我非常期待幾個月後的新賽季。」

對於跟前勇士功臣湯普森（Klay Thompson）當上一年隊友的感想，博傑姆斯基也給出回應，說道很多想知道的東西和建議不是上網查就能獲得，相當感謝K湯曾跟他相處的一年及他分享的一切，也已經迫不及待在去達拉斯的比賽與他同場較量。

博傑姆斯基（後）與K湯（前）。（資料照，美聯社）

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