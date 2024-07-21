U17女籃世界盃》復仇成功！台灣女將扳倒紐西蘭喜收2連勝

台灣隊今在2024年U17女子世界盃9-12名排名賽，以70：66擊敗紐西蘭。（取自FIBA官網）

〔記者盧養宣／綜合報導〕台灣隊今在2024年U17女子世界盃9-12名排名賽，靠著北一女彭郁榛19分領軍，以70：66擊敗紐西蘭，收下2連勝，明天將與克羅埃西亞爭第9名。

台灣隊去年在U16亞錦賽闖進4強，進帳隊史首張U17世界盃門票，本次在小組賽擊敗埃及，勇奪隊史首勝，昨在9-16排名賽轟垮墨西哥，進帳第2勝，今將尋求2連勝，值得一提的是，台灣女將去年在U16亞錦賽季軍戰就是不敵紐西蘭，今天矢志討回顏面。

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台灣隊首節與紐西蘭有來有往，第二節防守策略奏效，只讓紐國拿10分，打完上半場取得35：31的優勢，易籃後，台灣隊在林宇涵單節獨攬11分的帶領之下，單節打出23：13的攻勢拉開差距。

紐西蘭末節展開反撲，以一波15：5的攻勢追到只剩4分差，不過彭郁榛跳出來穩定軍心，連拿7分，幫助球隊來到70：61領先，雖然隨後都沒再進帳分數，不過紐西蘭最後關頭2記三分彈都失手，也讓台灣女將驚險守下勝利。

彭郁榛繳19分、10籃板、5助攻，林宇涵貢獻15分、7籃板、4助攻，王若妍13分、6籃板。

台灣隊今在2024年U17女子世界盃9-12名排名賽，以70：66擊敗紐西蘭。（取自FIBA官網）

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