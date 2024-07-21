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MLB》超快！大谷翔平光速神威 200勝神獸讚嘆：感覺還沒全力跑...

2024/07/21 14:39

大谷翔平。（美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日籍球星大谷翔平今日在6局下半敲出二壘安打，達成大聯盟生涯800安里程碑，值得一提的是，當下大谷展現快腿一溜煙跑上二壘，讓擔任球評的紅雀傳奇名投韋恩萊特（Adam Wainwright）讚不絕口。

大谷翔平在6下逮中紅襪投手貝洛（Brayan Bello）的失投滑球，掃出左外野平飛二壘安打，擊球初速高達112.7英哩（約181.4公里），相當強勁，轉播單位主播戴維斯（Joe Davis）見狀直呼：「他擊出的每一球都很有力量。」

至於擔任球評的生涯200勝名投韋恩萊特，則大讚大谷的跑壘速度，「我喜歡他的速，甚至感覺他還沒全力奔跑，真是一位傑出的選手。」

這支二壘安打是大谷生涯第800安，讓他成為史上第三位在大聯盟達標800安的日本選手，加入松井秀喜和鈴木一朗的行列。

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