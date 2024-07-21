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中職》「教練快投過來！」全壘打大賽遺珠張肇元解釋揮棒次數最少原因

2024/07/21 14:50

張肇元。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕台鋼雄鷹鐵捕張肇元昨天成為全壘打大賽遺珠，由於他跟餵球的台鋼投手教練蕭任汶都是第1次參加，且是第1組上陣的投打，尚未抓到節奏的情況下，全場僅有的24次揮棒，跟其他參加者至少35次有不小落差，但他在24次揮棒夯出10發，效率僅次於魔鷹。

蕭任汶笑說，之前兩人沒有套好，第一組上場的都這樣，不知道球的彈性、規則和時間怎麼算，「我們太守規矩，不然肇元應該是滿有機會晉級。」不過蕭任汶也從跟張肇元搭配學到經驗，搭配魔鷹就讓他狂轟猛炸，魔鷹總計揮棒40次敲23轟。

談到跟蕭任汶的搭配節奏沒抓好，張肇元笑說在心裡一直默念「蕭教練，球快點投過來！」教練一直詢問要不要休息，「我不會累！教練快丟過來！」

張肇元昨在6局替補上陣，9局在1出局一、二壘相中吳俊偉的第2球，擊出明星賽生涯首支安打，就是1支二壘安打，為明星隊破蛋。他透露，打第2球是希望讓投手不要投這麼多球，「而且我後面是馬傑（森），就算三振也沒關係，不要雙殺讓比賽結束，讓馬傑打，他是全場焦點。」

今天將迎接明星賽首次先發蹲捕，搭配例行賽6打數僅敲1安的聖騎士，張肇元指出，想接接看勝騎士的滑球和曲球，「他的變化球真的很好！」

台鋼雄鷹鐵捕張肇元昨天成為全壘打大賽遺珠。（CPBLTV提供）

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