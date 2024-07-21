棒球》台中市體育總會理事長盃梧棲區棒球錦標賽開幕！ 吸引31隊參賽

台中市體育總會理事長盃梧棲區棒球錦標賽，參賽隊伍從4個，今年已增加至31個。（運動局提供）

〔記者歐素美／台中報導〕台中市體育總會理事長盃梧棲區棒球錦標賽，今天在梧棲區南簡棒球場舉行開幕典禮，賽事將延續至8月25日止，每週六、日開打，吸引台中在地31個隊伍參與。

台中市運動局長李昱叡出席感謝梧棲區體育會與棒球委員會長期扎根台中棒球運動，而棒委會主委陳賢清接任至今17年，推動「社區棒球」邁向第11年，長期在基層耕耘付出，從最早的4隊現在成長到31隊，顯示培育台中棒球運動人口有成。

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李昱叡表示，梧棲區運動風氣盛行，長期與市府合作推動各項運動，包括結合幼兒足球舉行梧棲全民迷你足球運動日、錦賜財富排球錦標賽、道路溜冰及健走嘉年華等，今年童綜合醫院也選在梧棲區辦理「保腎健康責無膀貸公益慢跑活動」；台中市體育總會理事長盃梧棲區棒球錦標賽，也是在陳賢清主委的支持下連年舉辦，帶動台中全民運動風氣。

運動局指出，為營造優質運動環境，市府積極改善梧棲區南簡棒球場，已增設裁判工作人員休息室與廁所及置物貨櫃，並陸續加強場地草皮養護作業，今年則著手加設圍網工程，預計下半年完工，屆時將提供市民更安全的運動環境。

台中市體育總會理事長盃梧棲區棒球錦標賽在梧棲開幕！（運動局提供）

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