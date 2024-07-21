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中職明星賽》連揮空3次不是做效果 王建民直呼：「真的不好打！太累了！」

2024/07/21 15:30

王建民揮出本壘前落地滾地球。（記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕中職明星賽趣味的「叫恁總誒出來打」，參賽教練自己拋球打擊，王建民在第2至4球居然連揮3個空棒，全場球迷笑翻，是故意做效果的嗎？他笑說，「沒有，真的不太好打，因為要出力打，揮空率就高。」

「叫恁總誒出來打」共計4位教練曾豪駒、平野惠一、王建民、洪一中依序上場，當王建民打出700分暫居第一，他依然不覺得自己能奪冠，理由是「我揮空3次，應該有扣分數吧！」但其實揮空是不扣分的，王建民誤會了。

王建民在大聯盟投球以伸卡球聞名，即使要上場打擊，也是很古早以前的事了，他透露，已經10年沒拿起球棒打擊，這次參賽也完全沒練習。

即使完全沒練習，王建民仍打出700分的高分，僅次於榜首洪一中的1020分，力壓平野惠一的660分、曾豪駒的440分，分數高出打擊教練出身的曾豪駒不少，王建民解釋，曾豪駒是第1位上場的打者，可能還不太曉得規則。

王建民表示，其實滿佩服其他教練可以打給選手接球做守備訓練，因為他打完覺得滿喘的，腳還會有點抖；被問道是否有意參加明星賽其他競技項目，他苦笑，「不要了！ 太累了！ 」

王建民。（記者林正堃攝）

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