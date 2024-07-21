中職明星賽》跨欄又短打 平野擔心變搞笑藝人「這樣真的沒問題嗎？」

平野惠一。（記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕中職明星賽「叫恁總誒出來打」爆笑聲連連，參賽的平野惠一先用「跨欄」方式出場，致敬例行賽的自己，接著上場打擊第1球就用短打，全場笑翻。

「我是被強迫的！」平野笑說，例行賽是為了保護選手，所以「跨欄」的抗議動作比較強烈一點，今天則是被小白（中信兄弟應援團長）慫恿才跨欄的；隨後平野眉頭一皺地說，大家千萬不要以為他是來搞笑的角色，其實他很認真的，「可是現在我已經變成搞笑藝人了，這樣真的沒問題嗎？」

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對於第1球短打，平野解釋，因為之前接受訪問，小白問他參加明星賽會短打嗎，既然都這樣問了，他不點不行，一定要把場子炒熱才可以，與其贏得比賽和獎金，讓球迷開心比較重要，「我覺得自己點得很好。」

最終平野惠一打出660分，以40分之差輸給連揮3次空棒的王建民，平野笑說，「我唯一不想輸的人是王建民，但我卻輸給他了，我有短打，他有3次揮空，所以就算完美了，這是劇本裡面沒有寫的喔！」

平野說，雖然他和王建民每天都很嚴格地要求選手要怎麼做，但人總是會有發生失誤的時候，今天就是最好例子。

對於洪一中打出1020分奪冠，平野只有一句話，「超級棒！」隨後他補充說道，會不會是他在一旁拿球給洪一中，這個動作做得很好，所以才能打得那麼好。

平野曾參加過日本職棒明星賽，今年參加中職明星賽，他說，感受完全不一樣，中職明星賽真的是最棒的，看到不管球員還是球迷，大家都充滿笑容，看得很開心，這是最棒的事情。

平野惠一。（記者林正堃攝）

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