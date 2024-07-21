晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職明星賽》跨欄又短打 平野擔心變搞笑藝人「這樣真的沒問題嗎？」

2024/07/21 16:04

平野惠一。（記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕中職明星賽「叫恁總誒出來打」爆笑聲連連，參賽的平野惠一先用「跨欄」方式出場，致敬例行賽的自己，接著上場打擊第1球就用短打，全場笑翻。

「我是被強迫的！」平野笑說，例行賽是為了保護選手，所以「跨欄」的抗議動作比較強烈一點，今天則是被小白（中信兄弟應援團長）慫恿才跨欄的；隨後平野眉頭一皺地說，大家千萬不要以為他是來搞笑的角色，其實他很認真的，「可是現在我已經變成搞笑藝人了，這樣真的沒問題嗎？」

對於第1球短打，平野解釋，因為之前接受訪問，小白問他參加明星賽會短打嗎，既然都這樣問了，他不點不行，一定要把場子炒熱才可以，與其贏得比賽和獎金，讓球迷開心比較重要，「我覺得自己點得很好。」

最終平野惠一打出660分，以40分之差輸給連揮3次空棒的王建民，平野笑說，「我唯一不想輸的人是王建民，但我卻輸給他了，我有短打，他有3次揮空，所以就算完美了，這是劇本裡面沒有寫的喔！」

平野說，雖然他和王建民每天都很嚴格地要求選手要怎麼做，但人總是會有發生失誤的時候，今天就是最好例子。

對於洪一中打出1020分奪冠，平野只有一句話，「超級棒！」隨後他補充說道，會不會是他在一旁拿球給洪一中，這個動作做得很好，所以才能打得那麼好。

平野曾參加過日本職棒明星賽，今年參加中職明星賽，他說，感受完全不一樣，中職明星賽真的是最棒的，看到不管球員還是球迷，大家都充滿笑容，看得很開心，這是最棒的事情。

平野惠一。（記者林正堃攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。